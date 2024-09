Cars Expérience, le spécialiste des voitures sportives

Rémy Sabatier aime les belles voitures. Si, plus jeune, il était attiré par le milieu de la finance, il a toujours su garder un regard de passionné sur les belles voitures, celles qui nous font tous rêver. Cette passion va finalement devenir le fil conducteur de sa vie professionnelle, pour son plus grand bonheur.

Quand on le croise, on remarque un homme qui dégage un vrai charisme et on rencontre une personne qui a ce sens aigu du (bon) conseil et du service. Son expérience, d’abord chez Smart, ensuite chez MINI, puis dans les Centres Porsche lui ont permis d’acquérir une vraie connaissance du marché. Ses qualités se font vite remarquées auprès de ses clients. Il faut dire qu’il se montre toujours transparent et honnête lorsqu’il doit conclure une affaire. Son sourire l’aide aussi beaucoup à rassurer son entourage.

Passionné par son métier, il prend une décision forte, celle de se lancer dans l’aventure, celle de se mettre à son compte et de travailler selon sa propre philosophie. Cars Experience voit le jour en 2024 avec un entrepreneur conscient de relever un pari loin d’être simple. Mais Rémy Sabatier ne part pas dans l’inconnu. Son expertise et son intégrité confortent son réseau et l’aide à se créer très rapidement une clientèle de passionné.

Droit, humain, à l’écoute des demandes, il reste fidèle à lui-même, à cette personnalité séduisante rassurante qui se démène comme un beau diable pour vous trouver la voiture de vos rêves. Dans cette niche des voitures premiums et de prestige, Rémy Sabatier est dans son élément. Il met tout en œuvre pour que le client vive une expérience unique, une expérience inoubliable dans ce cheminement de l’achat d’une telle voiture. Sur Lyon, Cars Experience est l’adresse qu’il faut absolument connaître si vous avez cet objectif d’investir dans une voiture sportive, neuve ou d’occasion.

Sa méthode est appréciée, son choix de voitures également. D’ailleurs, Cars Experience ne présente uniquement que des véhicules récents, avec peu de kilomètres et avec une provenance principalement française. Si Porsche est la marque phare, le showroom propose également des marques emblématiques comme Lamborghini, Maserati, Aston Martin, Alpine et Ferrari.

Alors êtes-vous prêt à vivre la Cars Experience ?