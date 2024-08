Bugatti Tourbillon, Un bijou inspiré de l’horlogerie

Remplaçante de la puissante Chiron, la Bugatti Tourbillon est le nouveau modèle du constructeur français, passé sous le giron du croate Rimac depuis quelques années. L’auto est une merveille de technologie avec un groupe motopropulseur hybride inédit, et une attention au détail digne de l’horlogerie haut-de-gamme (le tourbillon est le nom d’une complication en horologie). Avec un prix fixé à 3,6 millions d’euros, les premières livraisons des 250 unités ne débuteront qu’en 2026.

Comme tous les constructeurs mythiques, Bugatti a su conserver l’ADN de la marque dans son nouveau modèle tout en lui donnant une toute nouvelle personnalité. Bugatti utilise une nouvelle monocoque en fibre de carbone de nouvelle génération, où la batterie est un élément structurel. On y retrouve le symbole de Bugatti avec la calandre en fer à cheval, à moitié creuse et optimisant les flux d’air. La signature lumineuse évolue, plus discrète. Le long capot avant possède une nervure se prolongeant jusqu’à l’arrière. La signature lumineuse arrière évoque celle de La Voiture Noire, avec de nouveaux pots d’échappement situés en hauteur. L’aileron arrière est actif et permet de jouer sur la force d’appui à haute vitesse, tandis qu’un nouveau diffuseur très imposant augmente l’efficacité.

Les portes en élytre (une première chez Bugatti) s’ouvrent sur un habitacle particulièrement atypique fortement inspiré du monde de l’horlogerie, où rien n’est trop beau. L’auto intègre trois cadrans conçus par des horlogers suisses, affichant des informations pertinentes du véhicule, qui restent fixes malgré les mouvements du volant. Ceux-ci sont composés de matériaux ultra-luxueux : titane, saphir, cristal, rubis... Vous trouverez aussi un écran caché, au-dessus de la console centrale, qui ne sort que sur commande. Le comble : elle serait plus légère que la Chiron (1995 kg), malgré son architecture 800V et son groupe motopropulseur hybride. L’autonomie en tout-électrique est de 60 km, ce qui est pratique pour la ville. Le temps de charge n’a pas été communiqué.

Sous le capot, nous avons un titanesque V16 8,3 L sans turbocompresseur développé en partenariat avec Cosworth, développant 1000 chevaux pour un couple maximal de 900 Nm. Clou du spectacle : à peine 250 kg. Ce bloc se voit associé de trois moteurs électriques (deux sur l’essieu avant, un sur l’essieu arrière) portant la puissance cumulée à 1800 chevaux pour un couple total. Au niveau des performances, c’est également ahurissant : à peine 2 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h, et seulement 10 secondes pour atteindre les 300 km/h. La vitesse de pointe est bridée à 380 km/h, sauf à utiliser une clé d’activation spéciale vous permettant de rouler jusqu’à 445 km/h (encore faut-il trouver les conditions idéales).