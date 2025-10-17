La marque de Molsheim reprend son savoir-faire de coach Builder initié avec La Voiture Noire, exposant ce dernier aux yeux du monde entier avec la Brouillard, premier véhicule issu de son département “Solitaire” dédié aux véhicules uniques (objectif d’environ deux créations par année). Son nom brumeux est une référence équestre au cheval préféré du fondateur, Ettore Bugatti. La CarWeek reste un lieu et un moment privilégié pour dévoiler ce genre de projet. Son prix reste une grande inconnue et n’est connue que de son richissime client, mais dépasse probablement celui d’une Mistral valorisée à 5 millions.

En Bref Bugatti dévoile la Brouillard, un véhicule unique issu de son département "Solitaire". Elle reprend le W16 de la Chiron (1600ch) et s'inspire de la Mistral, avec un design personnalisé à souhait par son propriétaire. Coach Builder unique

Châssis Chiron, look inspiré Mistral

Moteur W16 8.0L (1600ch)

Design exclusif et personnalisation poussée

L’auto repose sur le châssis d’une Bugatti Chiron. Pourtant, sa silhouette nous fait davantage penser à une Mistral, notamment la partie arrière avec ses feux en V inversés sur toute la largeur et surplombant une double sortie d’échappement verticale. La Bugatti Brouillard se distingue avec un aileron en bec de canard directement intégré à la carrosserie. Sa couleur verte subjugue le regard et vous mystifie, tandis que la calandre en fer à cheval perpétue la tradition Bugatti dans ses moindres détails.

Dans l’habitacle lumineux (merci le toit en verre), le luxe est le premier passager. Le vert y est prépondérant, à la demande du client (qui doit vraisemblablement aimer cette palette de couleur). Ce dernier (qui possède déjà des Bugatti modernes) ne sera pas dépaysé puisqu’il s’agit, à la personnalisation près, d’un intérieur de Mistral ou de Chiron. En effet, le client de la Brouillard a fortement personnalisé l’intérieur de son véhicule unique avec des références équines : broderies de chevaux sur les portes ou encore les sièges, levier de vitesse intégrant une sculpture en verre de Brouillard.

Sous le capot, nous sommes surpris d’y retrouver encore un W16 8,0 L à quatre turbos, celui-là même dont on déplorait la disparition officielle sur les modèles de série. Celui-ci développe toujours 1600 chevaux et aucune modification particulière ne lui a été apportée. La Brouillard est avant tout une réussite esthétique et un projet d’orfèvrerie visuelle.