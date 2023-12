BMW XM, roi à Pikes Peak

L’actualité de la marque bavaroise est riche, et notamment en matière de récompenses. Après des essais infructueux, le dernier titan allemand de la marque, le SUV XM, est enfin devenu le SUV Hybride le plus rapide sur la célèbre course de côte de Pikes Peak avec Matt Mullins au volant (pilote du centre de performance américain). Avec ses 738 chevaux, le V8 Hybride devient ainsi le roi du Colorado dans sa version Label Red, Sans pour autant devenir le SUV le plus rapide sur l’exercice, un honneur qui revient à l’Urus.