Dans la pure tradition BMW, voici la dernière itération de la M2 CS. Et autant vous avertir tout de suite, la marque munichoise n’a pas lésiné sur la puissance et les avancées techniques (elle perd tout de même 30 kg). En revanche, les puristes regretteront l’absence de boîte manuelle (quand bien même celle-ci s’entend au vu du marché). L’auto sera fabriquée pendant un an (une série limitée donc) sans pour autant préciser le nombre exact. Pour en posséder une il vous en coûtera a minima 115,000 euros, avec un lancement commercial prévu pendant l’été 2025.

La BMW M2 CS possède un châssis abaissé de 8 mm et possède de nouveaux réglages. Elle se reconnaît à son kit aérodynamique nouveau, intégrant notamment une nouvelle calandre noire spécifique, un nouveau diffuseur arrière, un toit carbone ou encore son coffre arrière avec becquet intégré, comme sur une Porsche 2.7 RS. L’auto est disponible en quatre couleurs. L’œil averti notera également le nouveau système d’échappement à clapet intégrant quatre sorties noires monumentales (pouvant être en carbone et titane avec le pack M Performance). Les freins M Compound sont proposés de série (carbone-céramique en option).

Dans l’habitacle, la chasse aux kilos superflu a été rondement bien menée : la console centrale est certes en plastique mais renforcée en fibre de carbone, tandis que les sièges baquets en carbone intègrent malgré tout un système chauffant et des appuie-tête amovibles. La sportivité est partout : cuir, carbone, alcantara ou encore volant avec repère, on retrouve tous les éléments caractéristiques des BMW CS.

Sous le capot, la nouvelle BMW M2 CS possède un bloc 6 cylindres 3,0 L en lignes entièrement remanié électroniquement et développant désormais 530 chevaux pour un couple maximal de 650 Nm. Plus de réactivité et d’agressivité, tel semblait être le cahier des charges des ingénieurs allemands. Aussi, l’absence de transmission intégrale la rend particulièrement joueuse. En revanche, seule une boîte automatique Steptronic à 8 rapports est proposée de série, ce qui sous-entend l’absence de boîte manuelle ayant contribué à la popularité de la précédente M2 CS F87. Les performances sont indéniables avec son poids contenu de 1690 kg : 3,8 secondes nécessaires pour l’exercice du 0 à 100 km/h.