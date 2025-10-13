Nous l’attendions depuis de nombreuses années, et il est enfin dévoilé officiellement. Voici le premier modèle BMW dérivé de la nouvelle plateforme Neue Klasse, dédiée à l’électrique. La BMW iX3 est la seconde génération du SUV compact, prévu pour début 2026 à partir de 71,950 euros (la version deux roues motrices arrivera plus tard). Il s’agit d’un nouveau départ pour BMW, qui prend le virage de l’électrique de façon certaine.

En Bref BMW lance sa nouvelle iX3, dérivée de la plateforme électrique "Neue Klasse". Autonomie 800km, recharge rapide 10-80% en 20min.

Design novateur, intérieur sans boutons physiques, grand écran.

470ch, 800V, disponible début 2026 à partir de 71.950€.

L’arrivée de la plateforme “Neue Klasse” pourrait presque faire de l’ombre au nouvel iX3, tant elle a nécessité des investissements colossaux. L’auto possède une silhouette arrondie avec poignées affleurantes afin d’améliorer l’aérodynamisme. La nouvelle iX3 inaugure un nouveau langage esthétique, qui démarre avec cette face avant novatrice dans la verticalité, avec une petite calandre réduite en double haricot inclinés et chromés (luminosité optionnelle). La BMW iX3 repose donc sur une architecture 800V (inédite pour BMW) qui semble devenir la norme.

Dans l’habitacle, BMW va dans le sens inverse de Ferrari : il n’y a plus de boutons physiques (sauf ceux obligatoires), une décision dictée par l’utilisation des clients. L’auto inaugure le Panoramic iDrive (avec une instrumentation projetée sur le pare-brise) et le nouveau système iDrive (écran tactile central intuitif et ultra-performant). BMW inaugure également avec l’iX3 l’ordinateur de bord baptisé “Heart of Joy”, qui gère un bon nombre des fonctionnalités du véhicule pour davantage de réactivité (freins, récupération d’énergie etc...). Le confort et l’espace aux jambes ont été améliorés. Avec un coffre de 520 litres (+ frunk de 58L), la iX3 ne pâlit pas face à la concurrence et en termes de polyvalence.

La BMW iX3 utilise une batterie NMC de 108 kWh, avec une densité énergétique améliorée par rapport à la première génération. Ainsi équipée, BMW revendique une autonomie de 800 km (cycle WLTP) et une recharge particulièrement efficace. En utilisant une borne rapide (jusqu’à 400 kW), vous pouvez passer de 10 à 80% en 20 minutes, et l’auto proposera de la recharge bidirectionnelle. Encore faut-il trouver la borne de recharge adaptée, d’autant plus que la puissance de charge sur courant alternatif (à domicile) sera limitée à 11 kW. Dans sa version de présentation (BMW iX3 50xDrive), l’auto possède deux moteurs électriques développant une puissance cumulée de 470 chevaux pour un couple maximal de 645 Nm.