Dans ce numéro, nous évoquions la volonté de BMW de créer des éditions spéciales, limitées à un certain marché. Quand bien même la BMW Concept SpeedTop ne semble pour l’heure pas limitée à un marché spécifique, il s’agit bel et bien d’une édition spéciale qui ne sera construite qu’à 70 exemplaires. Présentée à la Villa d’Este, il vous en coûtera au moins 500,000 euros selon certains médias (à confirmer par BMW). Un prix qui semble être une folie pour BMW, qui met le paquet sur l’aspect artisanal du projet.

L’équipe de design le reconnaît elle-même : la SpeedTop est le pendant à toit fixe de la SkyTop et l’avènement du break de chasse chez BMW. On la reconnaît par cette silhouette élégante qui débute par cet interminable capot creusé en son centre, et d’où trônent des optiques particulièrement fines aux extrémités d’une calandre qui semblerait presque rétro-éclairée. Les poignées de porte sont presque affleurantes (une petite poignée appelée “winglet” est présente au niveau de la fenêtre) afin de ne pas casser la ligne tout entière. Tout en élégance, la ligne de toit est fuyante et semble s’inspirer de l’univers nautique. L’auto possède des proportions saisissantes, un becquet de toit, des ailes larges et deux immenses sorties d’échappement ovoïdes.

Dans l’habitacle, quand bien même il s’agit d’une stricte biplace, cette SpeedTop s’inspire profondément de la Série 8 mais semble aller encore plus loin en matière de qualité. On y aperçoit non sans une certaine béatitude des surpiqûres faites à la main, des cuirs aux tons accueillants, des inserts en aluminium ou encore des éléments en laiton et même jusqu’à la présence de cristaux Swarovski dans le volant, le levier de vitesse ou encore les appuie-têtes. En revanche, BMW n’autorisera aucune personnalisation par le client. Un choix assumé par la marque, mais qu’il est tout de même important de connaître.

Sous le capot, on retrouve le même V8 4,4 litres qui donne de la voix à la M8, développant 625 chevaux pour un couple de 750 Nm. BMW ne donne aucune autre information technique ou encore les performances. Mais il y a fort à parier que cette SpeedTop soit davantage considérée comme un objet de collection réservé aux meilleurs clients BMW.