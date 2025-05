Le légendaire constructeur anglais vient de dévoiler une édition spéciale et unique de sa luxueuse berline Batur, qui prend le doux nom de “The Black Rose” (la rose noire). Seuls 34 exemplaires de la Batur seront construits dans le monde (18 coupés et 16 découvrables), et Bentley souhaitait avec la Black Rose démontrer toute l’étendue de leur savoir-faire et du programme de personnalisation mais également faire un pas vers l’orfèvrerie durable en utilisant des matières premières recyclées. Le prix est, bien évidemment, resté secret, mais probablement plus élevé que les 2 millions de la Batur “standard”.

Le premier détail qui saute aux yeux est la sublime couleur “Black Rose” de l’auto tirant vers le rouge foncé, qui s’inspire fortement de l’or rose, un matériau de luxe que l’on retrouver en toutes parts du véhicule. Bentley reprend la silhouette élancée et élégante de la Batur, pour y rajouter de nombreux détails esthétiques externes comme les nombreuses touches satinées d’or rose (sur le capot, coques de rétroviseurs, calandre etc...). De quoi l’identifier à coup sûr.

Une fois à l’intérieur, la Black Rose prend tout son sens puisque l’on retrouve pas moins de 210 grammes du précieux métal de 18 carats ajoutés par impression 3D. Cet “or rose” se retrouve sur certains éléments visuellement importants comme le volant ou le bouton “Start & Stop”. L’habitacle met en exergue ce qui se fait de mieux chez Mulliner (le département de personnalisation de Bentley) et se veut relativement sombre, avec une utilisation de cuir et tweed. Chaque élément a été développé main dans la main avec les joailliers Cooksongold à Birminghan.

Sous le capot, on retrouve un vestige des temps anciens révolus, le désormais disparu W12 de 6,0 L qui développe 740 chevaux pour un couple de 1000 Nm (il s’agit du dernier modèle Bentley à posséder ce moteur). Forcément, la Batur Black Rose est puissante et performante. Cela dit, pas de quoi impressionner les sportives modernes.