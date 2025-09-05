Dévoilée il y a un peu plus de dix-huit mois, la dernière génération de l’Aston Martin Vantage se voit dotée d’une version performante (disponible en coupé et en roadster), baptisée Vantage S qui intègre de nombreux changements sur la chaîne cinématique et le logiciel de contrôle. Une gamme qui s’étoffe donc, afin d’offrir à ses clients des alternatives, pour tous les portefeuilles et toutes les envies, avec de nouveaux réglages pour plus de sensations au volant. Son prix sur le marché français reste pour l’heure inconnu.

TL;DR La nouvelle Aston Martin Vantage S arrive ! Plus puissante (680ch V8) et plus rapide (0-100 en 3.4s).

Légères retouches esthétiques et intérieur plus sportif.

Prix non encore connu.

Esthétiquement, peu de choses ont changé par rapport à la version entrée de gamme de la Vantage d’Aston Martin : le petit becquet pleine largeur arrière reste de la partie, tout comme son capot aux multiples écopes. Toutefois, la version S se reconnaît à sa nouvelle face avant, intégrant une calandre avec davantage de lames horizontales et verticales (lame centrale en carbone en option) ainsi qu’à son flanc badgé du S rouge en laiton forgé façonné à la main. Le poids quant à lui reste limité à 1650 kg, et l’acier inoxydable des pots d’échappement contribuent à la sonorité rugissante de l’Aston Martin.

Dans l’habitacle, Aston Martin renforce subrepticement la sportivité inhérente au modèle. Commençons par le détail de coquetterie mais suffisant pour donner le ton : les sièges sport sont brodés de la lettre S dans les appuie-têtes. On y trouve un intérieur en cuir et alcantara, avec quelques éléments en fibre de carbone satinée.

Sous le capot, le V8 d’origine allemande monte en puissance et développe désormais 680 chevaux pour un couple maximal de 800 Nm. Forcément, qui dit version S dit performances en hausse : l’exercice du 0 à 100 km/h est bouclé en 3,4 secondes. La vitesse de pointe ne bouge pas par rapport à la Vantage “standard” : 325 km/h. L’expérience de conduite aurait été améliorée, offrant de meilleures sensations. Intéressant, compte tenu de la vivacité du modèle standard.