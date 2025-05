Le constructeur de Gaydon nous a dévoilé la version découvrable de sa déjà très élégante Vanquish version 2025, qui fête par ailleurs le 25ème anniversaire du premier V12 de Gaydon. Véritable pépite technologique, cette auto est à la fois une confortable GT et une sportive redoutable qui vous permettra d’adopter différents types de conduite en toute sérénité. Son prix officiel n’a pas encore été dévoilé. Les premières livraisons débuteront vers la fin 2025.

Le coup de crayon de génie du designer d’Aston Martin perdure dans cette variante découvrable de la nouvelle Vanquish. La silhouette retravaillée pour les besoins de ce type de carrosserie est élégamment aérodynamique, tout en finesse, et reprend certains éléments ayant fait la beauté du coupé, comme sa sublime calandre ou sa face arrière féérique intégrant quatre grosses sorties d’échappement. Le nouvel échappement en titane (optionnel) contribuera à donner de la voix au V12 !

Dans l’habitacle, nous retrouvons le luxe et la technologie déjà présents sur le coupé, avec un écran tactile au milieu de la console centrale, afin de régler tous les paramètres du véhicule, comme le système audio Bowers & Wilkins (mais à quoi bon, si l’on peut rouler les cheveux au vent ?). Nous sommes particulièrement fans de la qualité des matériaux utilisés et recommandons les sièges Sport Plus (de série) confortables et visuellement sublimes avec leur cuir perforé. Cette Vanquish Volante possède une isolation thermique et acoustique semblable au coupé, alors même que nous sommes cheveux au vent, ce qui est encore une belle prouesse d’ingénierie. L’auto possède un toit en tissu K-fold, qui ne nécessite que 14 secondes pour s’ouvrir tout en roulant jusqu’à 50 km/h.

Il n’en fallait pas plus !

Sous le capot, on retrouve le V12 5,3 L biturbo associé à une boîte automatique ZF à 8 rapports, qui réussit à tirer 835 chevaux pour un couple de 1000 Nm (disponible dès 2500 tr/min). Coupleuse et puissante, cette décapotable permet d’atteindre les 344 km/h sans trop de difficultés. Quant à l’exercice du 0 à 100 km/h, il ne lui faut que 3,4 secondes.