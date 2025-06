Le segment des super-SUV devient de plus en plus riche avec l’arrivée du nouveau DBX S d’Aston Martin, un véritable mastodonte qui cherche à mater la concurrence. Avec un visuel beaucoup plus démonstratif, le DBX S vise la sportivité sans commune mesure. Surpassant le DBX 707 à tous niveaux, le nouvel SUV d’Aston Martin veut s’imposer dans le monde des SUV 100% thermiques avec un prix encore inconnu, avec des livraisons débutant à partir de septembre 2025.

La DBX S est le fruit d’un accord entre designers et ingénieurs : tout est fonctionnel et résolument agressif. Comme sa nouvelle face avant beaucoup plus agressive, avec splitter avant et nouvelle calandre noir brillant. On la reconnaît également à sa quadruple sortie d’échappement particulièrement travaillée logée dans l’extracteur arrière, qui fait résonner le V8 de la meilleure des façons. Le DBX S intègre de série un système de freinage à disques en carbone-céramique : ce n’est pas de refus pour arrêter net les 2,2 tonnes du mastodonte anglais.

Dans l’habitacle, la sportivité fait main basse sur le confort, avec des sièges sport (intégrant un sublime motif à chevrons) et de l’alcantara à foison. On retrouve un tableau de bord numérique 10 pouces et l’écran tactile central de 12 pouces. Bien évidemment, le département de personnalisation Q se fera un plaisir de vous créer un intérieur sur-mesure répondant à vos attentes.

Sous le capot, on y trouve un unique bloc à combustion interne V8 4,0 L bi-turbo bénéficiant des dernières avancées de la Valhalla et développant 727 chevaux pour un couple maximal de 900 Nm (soit 20 chevaux de plus que la DBX 707). Ainsi doté, la DBX S cherche des noises aux italiennes Urus et Purosangue. Tout a été retravaillé : direction, transmission pour justifier de performances fulgurantes : la DBX S peut rouler jusqu’à 310 km/h et abattre le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. Nous sommes donc dans le royaume des sportives quand bien même il s’agisse d’un SUV.