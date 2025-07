Guillaume Ruiz aime le beau et le rendre encore plus beau. Le fondateur d’Asphalt Motors Collectors fait parti de cette catégorie de passionnés qui savent vous emmener avec eux dans leur amour des voitures de prestige. Depuis plus de deux ans maintenant, l’entrepreneur de 37 ans s’est mué, avec son entreprise Asphalt Motors Collection, en l’un des meilleurs ambassadeurs de la vente d’automobiles de prestige.

TL;DR Guillaume Ruiz, passionné d'automobiles de prestige, a fondé Asphalt Motors Collection. Expérience solide chez Porsche et BMW.

Vente de voitures d'exception sur rendez-vous.

Succès rapide : 44 voitures vendues en un an.

Expertise technique et relation client irréprochable.

Il faut dire que cet enfant du Sud-Ouest présente un parcours qui incite à lui faire confiance et à lui confier vos désirs les plus fous. Enfant, il se passionne pour les voitures, les belles, les prestigieuses, les sportives rares qui, dès le moteur en marche, vous procurent des sensations fortes incommensurables. Sa passion est dévorante et le guide dans ses études avec cette certitude, il travaillera dans l’automobile ! Il obtient un BTS après-vente automobile, de quoi se lancer dans la bataille avec envie et ambition. D’ailleurs, lui, l’adorateur des belles voitures, fait sa formation au centre Porsche Toulouse&Perpignan, d’abord comme apprenti, puis comme technicien pour finir comme conseiller service pendant quatre dans. Un cadre formateur pour connaître puis maîtriser dans les moindres détails les subtilités des Porsche par exemple.

La richesse de son parcours lui sert énormément aujourd’hui, tant il s’est ouvert à toutes les facettes des métiers de l’automobile. Dans sa tête, il se souvient, chaque jour, de son passage comme conseiller commercial chez BMW Pelras, comme de la gestion du SAV et de l’équipe technique Porsche Toulouse. Lui-même l’admet, ses compétences sont larges et « englobent l’accueil, le conseil, la configuration, la proposition de financement, la gestion du planning atelier, et la maintenance sur circuit. » Passionné, on le répète, Guillaume Ruiz est un homme de tempérament qui aime les faire les choses de la meilleure des manières. Ce n’est pas pour rien que depuis qu’il est en âge de travailler, il se donne à fond et vise, toujours, l’excellence, à l’image des plus grands sportifs de l’histoire. Prêt à relever tous les défis, il est triple médaillé d’or au concours du Meilleur Apprenti de France en 2007. Il cherche à se tester dans un autre concours prestigieux et fini 2ème des Olympiades des métiers dans la partie « Technologie automobile. » Le challenge ne lui fait pas peur, y compris dans sa propre entreprise. Alors chez Porsche, il remporte le challenge relation-client de la marque en France.

En novembre 2022, il décide de se lancer seul et crée Asphalt Motors Collection, tout en continuant, en parallèle, de travailler comme chargé du développement commercial de BWM Equation Toulouse-Labège. Pour sa propre entreprise, il vise le commerce des voitures d’exception, celles qui lui plaisent et donc il ne peut nier sa folle passion. Au lancement, il travaille de chez lui. Début 2024, un peu plus d’un an après l’ouverture de sa structure, changement de décors, il emménage dans des locaux dans la banlieue toulousaine. Particularité du garage, il communique très peu. Si vous souhaitez vous y rendre, ça ne peut se faire que sur rendez-vous au préalable.

Les locaux d’Asphalt Motors Collection sont comme une poupée russe. Devant le local, on ne sait pas, on ne s’attend pas à ce qu’on va trouver. Il faut ouvrir la porte pour découvrir et se rendre compte que le magie opère au moindre regard dans tous les coins. Normal, on se trouve dans un lieu premium où seules les voitures de prestige prennent place. Pour son garage, Guillaume Ruiz se sert de son expérience et de son savoir-faire qui font qu’il est certifié « Réceptionnaire Porsche » par exemple. Pour lui, chaque client est unique, chaque véhicule l’est, chaque vente l’est forcément. Comme il aime le dire « chaque projet devient une aventure unique, propulsée par ma passion et mon engagement envers l’excellence. »

En ouvrant sa propre structure, il applique les méthodes qu’il estime les plus adaptées aux voitures de prestige. Pour oui, déjà, une vente n’est pas un 100 mètres. Il préfère prendre le temps pour faire les choses de la façon la plus optimale, sans se précipiter. Son amour immodérée des belles voiture l’aide énormément. Son expérience lui a permis d’avoir un gros carnet d’adresse, ça aide au moment de se lancer. Au fil des mois et de la qualité de son travail, le bouche-à-oreille l’a aussi bien aidé, tant ses premiers clients n’ont jamais hésité à le recommander. Avec Asphalt Motors Collection, c’est l’assurance d’être accueilli par un passionné qui est reconnu pour sa gentillesse et son écoute. C’est également l’assurance de vivre un moment hors du temps, de discussions, de débats, qui fait que vous vous sentez sereins dans votre démarche, que vous n’avez aucune inquiétude face au sérieux de l’entrepreneur toulousain.

Dans les locaux, à l’abri des regards, vous vous sentez comme le roi du monde. Cette recette fonctionne à merveille. En une seule année, il parvient à vendre 44 voitures. Ceci sans faire de la publicité et sans être, à la base, un spécialiste de la vente. Technicien à la base, Guillaume Ruiz a parfaitement effectué sa mue vers le commerce de prestige. Devant chaque client, il agit comme il aimerait qu’un garage fasse avec lui s’il souhaitait investir dans un modèle de prestige. Dans sa manche, il dispose d’un atout fort qui le rend impossible à prendre à défaut sur des sujets mécanique. En effet, membre du jury du concours des Olympiades des métiers en diagnostic automobile, il se positionne comme un expert du genre, ce qui rassure ses clients. En un peu plus de deux ans, Asphalt Motors Collection est devenu l’une des référence françaises les plus respectées sur le marché des voitures de prestige. Ce n’est que le début d’une grande aventure.