AS Motors, multi service de qualité

C’est encore une jeune entreprise sur le marché. AS Motors a vu le jour en 2019, juste avant la redoutable période COVID. Qu’elle soit toujours en place en dépit de de cette période qui a fait tant de mal à beaucoup d’entreprises témoigne du sérieux et de la qualité de ses prestations. AS Motors, c’est surtout Alexis Spohr, créateur-fondateur de ce garage spécialisé dans la revente de voitures d’occasion multi-marques.

L’entrepreneur a toujours connu le monde de l’automobile. Enfant, il est tout le temps fourré dans le garage de ses parents. Il y découvre la passion des voitures ainsi que tout ce qui se rapporte à la technique automobile. Même s’il a grandi dans le garage parental, Alexis Spohr a privilégié un parcours plus personnel, sans penser à reprendre l’affaire familiale. D’un apprentissage chez Renault Grasser en 1996 en passant par un bac Pro carrosserie-peinture en 1999, il y commence sa carrière avec cette envie de voir comment fonctionne une grosse structure. Il se spécialise dans les travaux de carrosserie, de peintre, de marbrier dans un environnement très formateur.

Curieux de nature, il décide, en 2004, de reprendre des études pour passer un BTS Vente qui lui permet d’intégrer Renault Strasbourg où il en profite pour valider son master en 2009. Le jeune homme est volontaire et, par la force des choses et de ses choix, il possède un background hyper complet qui plaît au groupe qui l’emploie. Très rapidement, il prend du galon pour obtenir la responsabilité des ventes de VO chez Opel. Pendant 10 ans, il développe la branche VO pour le groupe en jouant toujours très habilement sur ses différentes expériences pour faire la différence, pour analyser avec une efficacité redoutable le potentiel d’une voiture d’occasion, potentiel de revente bien entendu mais aussi potentiel technique où son regard d’expert est unanimement apprécié par ses collègues et les clients.

En 2019, il sent qu’il est temps de prendre sa destinée en mains. Ses parents décident de lui laisser le local de leur vieux garage. Une aubaine qui lui permet de lancer son affaire, AS Motors avec comme objectif de faire de la revente de VO. Son souci du détail l’aide, une fois encore, à se lancer et dénicher des bonnes affaires. Bien aidé par un carnet d’adresse consistant, il développe son réseau et touche très rapidement les clients désireux de trouver la voiture de leur rêve. Avec AS Motors, ils comprennent vite qu’ils ont à faire avec un expert qui ne laisse rien passer sur les points mécaniques, techniques et de carrosserie.

Sa réputation de faiseur de miracles grandit de semaine en semaine à tel point qu’il décide changer de local et de s’installer dans un nouveau bâtiment de 400m2 du côté de Phalsbourg (57) en mars 2022. Le bâtiment est hyper bien placé, visible. Alexis Spohr poursuit son ascension. Dans le microcosme local, il devient vite la bonne adresse à connaître pour acheter une voiture d’occasion parmis la quarantaine de véhicules constamment disponibles. Expert de la marque Ford qui représente environ 80% de son stock, AS Motors ne se refuse aucune marque pour autant. Une fois la voiture trouvé, l’entreprise s’occupe de la mécanique et de la carrosserie pour les rendre encore plus attractive. Depuis peu, toutefois, en raison d’une charge de travail toujours plus importante, ces travaux sont sous-traités. L’ensemble de son offre est garantie et révisée, avec cette idée que chaque voiture pourrait être celle d’Alexis. Ce véritable couteau-suisse de l’automobile, capable de tout (très) bien faire, est victime de son succès. En effet, il doit, aujourd’hui, se trouver un nouveau local pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses. La rançon de la gloire et, surtout, du travail bien fait.