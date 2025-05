Artiste, à la fois photographe, sculpteur, réalisateur et commissaire d’exposition durant la Brussels Fashion Week, après l’obtention d’un Master en photographie numérique. Il a exposé récemment à la Biennale de Venise, à Singapour, St Pétersbourg, Monaco, ainsi qu’à Paris, Bruxelles et Londres.

Après la photographie 2D, il imprime des photos dites lenticulaires, ce qui signifie que la photo bouge selon le regard du spectateur. Fort de cette expérience qui donne vie aux photos, il se tourne vers le court métrage notamment avec son film « Lucky Spray », entièrement réalisé à partir de photos et traitant des 7 péchés capitaux en temps de pandémie. Ce court métrage a été exposé et diffusé à Venise lors de la Biennale.

il n’y avait plus qu’un pas pour accéder à la 3D et ce thème qui lui est cher lui a permis d’exposer ses sculptures automobiles lors de son exposition personnelle « Art Car ». Il a notamment exposé une Mercedes 300sl « volante » en taille réelle, exposé des œuvres avec de la réalité augmentée, ainsi que son prototype de supercar mi-endurance mi-formule 1.

Il travaille actuellement sur des sculptures en inclusion dans lesquels il insère des « voitures en tranchées en lamelles, formant une silhouette en lévitation », une table basse avec une Ferrari d’1m50 plaqué or, une Rolex éclatée associée à un dessin réalisé au laser, ou encore la spirit of extasy entièrement illuminée, etc etc...

Soutenu par des personnalités tels que Jacky Ickx, SAR le Prince Laurent, la photo lenticulaire, la réalité augmentée et les sculptures sont les moyens d’expression sur lesquels il travaille actuellement.