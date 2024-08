Artois Auto Import, le spécialiste des allemandes

Mickaël Martel peut avoir le sourire. D’ailleurs, ce sourire ne le quitte que rarement, encore plus quand il se trouve devant une allemande de prestige. Depuis 2008, il s’est construit une solide réputation sur le marché de la vente d’automobile dans le Nord de la France. Quand il décide de créer sa propre entreprise, en 2008 donc, Mickaël n’est pas du tout un enfant de la vente automobile. Avant de devenir une figure respectée de la vente automobile, il était chauffeur à la Transfusion Sanguine d’Arras pendant une dizaine d’années mais aussi un temps commercial chez France Télécom.

Pour lui, les voitures étaient une passion et un vrai plaisir quand il s’en achetait pour son plus grand bonheur. Bilingue français-allemand, c’est naturellement vers l’Outre-Rhin qu’il scrute pour acheter ses premières belles allemandes. Quand il décide de créer Artois Auto Import, Mickaël peut compter sur le soutien et l’aide d’un de ses meilleurs amis, Olivier Plaszowski, entrepreneur local, qui lui explique toutes les ficelles du métier. Pour se lancer dans la bataille et optimiser les coûts, il travaille de chez lui et mise sur l’import des voitures allemandes de prestige.

Pour se démarquer de la concurrence, il se créé rapidement un réseau fiable avec des concessionnaires allemands. Mickaël entend s’imposer en optant essentiellement sur des marques comme Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Audi, VAG, des noms qui le font rêver, qu’il adore et, surtout, des voitures qu’il maîtrise parfaitement dans tous les détails. Car derrière ce personnage jovial, vecteur de bonne humeur, se cache un homme déterminé qui se plie en quatre pour vous aider et trouver la perle de vos rêves. Son sens du relationnel joue énormément et lui permet d’obtenir des voitures importées à des conditions défiant toute concurrence. Par exemple, ses véhicules sont, souvent, très récents, toujours idéalement équipés, avec un faible kilométrage. Le tout à des tarifs moins onéreux que la moyenne du marché, souvent 30 à 40% moins cher que la concurrence. De plus, chez Artois Auto Import, les voitures mises en vente sont garanties 5 ans, un gage de sérieux qui rassure bien entendu les clients sur la qualité de leur achat.

Le succès aidant, Mickaël Martel s’est résolu à emménager dans un local où il expose ses voitures ainsi que des petites pépites vintage présentes uniquement pour être exposées et charmées la clientèle. Lorsque vous vous rendez à Aubigny-en-Artois, vous allez à la rencontre d’un vrai passionné. Ça se voit dès le premier contact, dès les premiers échanges. L’entrepreneur se met à table avec vous, parle, écoute, conseille, toujours de façon positive, toujours bienveillant envers vous et votre recherche. Cet accueil pas commun reste en mémoire des clients qui n’hésitent pas à jouer le jeu du bouche-à-oreille, des commentaires élogieux sur les réseaux sociaux. Désormais aidé par le jeune Arthur, passionné par le milieu automobile qui a envoyé une candidature spontanée tant il rêvait en passant devant le garage, Mickaël entend poursuivre tranquillement le développement d’Artois Auto Import. Si vous cherchez une belle allemande, vous savez désormais vers qui vous tourner.