Attendu depuis de nombreuses années, le nouveau modèle depuis l’Alpine A110 a enfin été dévoilé. Prenant la forme d’une berline électrique du segment C, l’Alpine A390 est là pour donner un nouveau souffle à la marque dieppoise avec l’anti-A110. Alpine parle de Sport Fastback, entièrement fabriqué en France. Proposée dans une version GT et GTS (la plus puissante), les prix nous sont encore inconnus à l’heure où nous écrivons ces lignes.

La nouvelle Alpine A390 est très proche du concept éponyme et repose sur la plateforme AmpR-Medium 400V (la même que le Scenic e-Tech). Une silhouette de SUV coupé dynamique à cinq portes et aux proportions peu conventionnelles : 4,62 mètres de long et à peine 1,5 mètres de hauteur, intégrant de nombreux éléments d’aérodynamique active (spoiler, flaps ou encore le diffuseur arrière). Les optiques sont particulièrement fines, musclant davantage une face avant athlétique embarquant des motifs triangulaires rappelant les montagnes. La partie arrière particulièrement fuyante nous fait penser à l’Alpine A110.

Le cockpit est entièrement tourné vers le conducteur et intègre un affichage 100% digital avec une dalle numérique intégrant le dernier cri Alpine. Le volant décliné de la F1 possède des fonctions inédites sur une Alpine, comme le freinage régénératif. La finition est particulièrement réussie, notamment sur la version haut-de-gamme GTS (cuir nappa, alcantara sur le toit etc...). Avec un coffre de 532 Litres, cette Alpine A390 se veut polyvalente et familiale. L’auto intègre une batterie NMC de 89 kWh (produite en France), lui permettant d’atteinte une autonomie de 555 kilomètres (cycle WLTP et utilisant les roues de 20 pouces). La recharge bidirectionnelle est rapide et peut atteindre 190 kW.

Sous le capot, l’Alpine A390 possède trois moteurs électriques (1 à l’avant et 2 sur l’essieu arrière) développant une puissance cumulée pouvant aller jusqu’à 470 chevaux pour un couple de 808 Nm (sur la version GTS, la plus puissante). Aussi, un “torque vectoring” actif (AATV) et une transmission intégrale de série lui permettent un comportement des plus excitants.