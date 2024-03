Xiaomi SU7, Du smartphone à l’auto.

Voici la SU7 (Speed Ultra 7), la première voiture électrique développée par Xiaomi, une société chinoise davantage connue pour ses smartphones. Selon le PDG de Xiaomi, cette berline n’as pas été créée pour concurrencer qui que ce soit. Néanmoins, ses images promotionnelles comparent certaines de ses caractéristiques à la Model S ou encore la Taycan. Xiaomi nous propose une version standard mais également une déclinaison plus sportive, avec plus d’autonomie, la SU7 Max. Quoiqu’il en soit, le prix et la date de commercialisation de la Xiaomi SU7 restent inconnues pour le moment. Difficile de décrire le design de l’auto sans la comparer à un mix de plusieurs choses existantes. Beaucoup y voient de la Taycan, mais cette berline chinoise de 4,99 mètres de long possède une forme tout en courbes, afin de préserver un Cx digne de ce nom. L’auto serait disponible en trois coloris : vert (Verdant Green), gris (Mineral Gray) et bleu (Aqua Blue).

L’habitacle de la Xiaomi SU7 est épuré et minimaliste : seuls semblent exister les choses essentielles. Les passagers arrière pourront toutefois bénéficier de 2 écrans tactiles de 7 pouces, un petit luxe non négligeable. Concernant l’autonomie, Xiaomi annonce une batterie CATL de 73,5 kWh (101 kWh pour la SU7Max) et table sur 700 km (jusqu’à 800 km pour la SU7 Max). L’auto repose sur une architecture 800V. Quand bien même le constructeur est spécialiste de l’électronique, Xiaomi s’est inspiré des systèmes d’instrumentation numérique et d’infodivertissement des leaders du marché, afin d’offrir de nombreuses aides à la conduite et des technologies dernier cri pour une expérience de conduite de qualité. Son écran tactile central de 16,1 pouces est parfaitement dans l’ère du temps. L’auto propose une capacité de chargement XXL avec 105 L de volume de coffre, soit environ 10 à 15L de plus qu’une Taycan ou qu’une Model S.

La Xiaomi SU7 ne possède qu’un moteur électrique sur l’essieu arrière, développant jusqu’à 294 chevaux pour 400 Nm de couple (663 chevaux et 838 Nm pour la SU7). Les performances sont celles d’une berline, avec un 0 à 100 km/h en 5,3 secondes (contre 2,7 pour la version SU7 Max). La vitesse de pointe quant à elle est limitée à 210 km/h (265 km/h pour la S7 Max). Ainsi parée, le premier véhicule de Xiaomi semble posséder tous les critères sur le papier pour devenir une bonne berline de luxe, avec un prix qui pourrait probablement dépasser les 100,000 euros. Encore faut-il que Xiaomi décide de la commercialiser en Europe, ce qui n’est pas encore déterminé.