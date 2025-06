Alexandre Tison, Alexis Bonhomme et Arthur Paszynski forment un trio bien rodé. Ils ont décidé d’unir leur force pour devenir franchisés Whow. Depuis le mois de novembre dernier, ils ont ouvert leur agence Whow 21 avec l’idée de devenir votre meilleur allié pour restaurer les petits pépins survenus sur votre voiture en prévision, par exemple, de la revendre.

Le concept Whow n’est pas encore très connu localement, il repose pourtant sur des fondements clairs et bienveillants pour l’automobiliste. Cette entreprise a pignon sur rue depuis plus de quinze ans en région Mâconnaise. Depuis quelques années maintenant, elle développe un réseau dans toute la France afin d’intervenir sur tous les travaux de débosselage. Pour se faire connaître dans un milieu parfois réfractaire aux initiatives originales, l’entreprise mise sur un vrai savoir-faire et sur des techniciens débosseleurs itinérants qui ont la particularité d’avoir une maîtrise totale de l’art du débosselage. Ces techniciens interviennent directement dans les ateliers des clients. En effet, ce sont des techniciens itinérants, un point qui ne manque pas de surprendre quand on fait appel à eux mais qui rassure immédiatement quand on connaît leur expertise et leur savoir-faire.

Depuis la naissance de ce concept pas comme les autres, Whow se développe en proposant des prestations complètes de débosselage sans peinture mais aussi des opérations de réparation intérieure sur les sièges, les garnitures, les tableaux de bord ou encore sur les impacts sur votre pare-brise. Ceci en offrant des solutions pratiques et efficaces pour répondre aux besoins des professionnels.

Depuis novembre 2024 donc, les trois compères ont rejoint l’entreprise en tant que franchisés de cette marque qui, mois après mois, gagne en notoriété. Dans ce trio très complémentaire, Alexis Bonhomme, maître d’œuvre de l’activité de par son expertise technique, s’occupe majoritairement de la partie commerciale mais aussi et surtout des interventions sur le terrain. C’est lui qui représente la marque auprès des clients sur le département. Alexandre Tison, lui, s’occupe d’aider Alexis sur la partie prospection, un vrai travail de fourmis, essentiel au développement de la marque. Enfin, Arthur Paszynski est quand-à-lui orienté vers la gestion financière de l’entreprise et sur l’approvisionnement en fournitures diverses. Les trois ne sortent pas du bois par hasard. Issus du milieu de l’automobile, revendeurs Ewigo (agence de Dijon), donc habitués aux rouages du travail de franchisés, ils se servent de leur expérience dans le secteur pour avancer sereinement sous le label Whow. Comme revendeurs, ils ont rapidement découvert les besoins des automobilistes et des professionnels de la vente en ce qui concerne la remise en état des voitures. Un véhicule en bon état a bien plus de chances de se vendre rapidement que l’inverse. En prendre conscience est déjà un bon point, tout faire pour réaliser les petits travaux qui font la différence est un atout majeur.

C’est là qu’intervient donc Whow 21. En peu de temps, l’antenne de Côte-d’Or s’est créé un réseau et gagne en reconnaissance. Les trois associés ont toujours eu, dans leurs expériences précédentes, cette volonté d’aller dans le sens du client, de travailler dans la plus grande transparence, mêlant très habilement professionnalisme et convivialité, ce qui leur a toujours réussi dans le passé et leur ouvre des portes aujourd’hui. En adhérant au concept Whow, ils sont convaincus par cette démarche qui simplifie la vie de tout le monde. Avec Whow 21, il n’est plus nécessaire de passer par le carrossier pour tous les travaux sur les petites bosses qui ne nécessitent aucune retouche de peinture. En effet, en quelques minutes (une dizaine), la carrosserie de votre voiture est remise en état, le tout selon des forfaits allant d’une cinquantaine d’euros à une centaine d’euros.

Autre avantage de ce concept, plus besoin de prendre rendez-vous, de trouver un créneau et emmener votre voiture, l’agence Whow 21 intervient en effet directement à domicile. C’est facile, rapide et n’immobilise pas votre véhicule et vous éviter de poser une demi-journée pour régler les soucis sur votre automobile. Les trois associés travaillent avec cette ambition du travail bien fait. Ils ne vendent pas du rêve mais de l’efficacité. Ils précisent toujours que pour les gros travaux avec peinture, vous devrez passer par la case carrossier. Avec Whow 21, c’est la possibilité de changer votre aventure de vente (si vous souhaitez vendre bien entendu) ou tout simplement redonner une seconde jeunesse à votre voiture.

Tout ce que propose Whow 21 est ouvert aux professionnels comme aux particuliers. L’agence devrait bientôt proposer un nouveau service de réparation de pare-brise, notamment sur les impacts. Ce service de débosselage sans peinture, très utilisé dans le cas où votre voiture aurait subi les ravages de la grêle, est pris en charge par votre assurance automobile. Là encore, les trois associés ont bien l’intention de marquer leur territoire avec sérieux et professionnalisme.