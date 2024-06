VOLKSWAGEN ID3 GTX, UNE GTI ZÉRO ÉMISSIONS (...)

Volkswagen continue de dévoiler et enrichir sa gamme sportive badgée GTX avec la présentation de la Volkswagen ID3 GTX. L’auto est proposée en deux versions, allant de 286 (ID3 GTX) à 326 chevaux (ID3 GTX Performance). Son prix n’a pas encore été communiqué mais nous savons déjà qu’en matière de puissance, Volkswagen a rarement fait mieux puisque le couple de cette ID3 GTX est supérieur à celui des V6 thermiques de la marque.

Esthétiquement, cette auto reprend les codes de la famille GTX en les appliquant à une ID3 standard. En d’autres termes, les voies sont élargies, la signature lumineuse iconique est de la partie, les badges GTX sont légion, les coques de rétroviseurs sont noires, le pare-chocs avant est saillant et la grille de calandre composée de losanges. Les phares LED matriciels sont proposés de série sur l’ID3 GTX. Aussi, Volkswagen a utilisé des trains roulants renforcés et une gestion adaptative des suspensions.

Dans l’habitacle, la patte GTX se fait sentir avec l’arrivée d’un volant sport multifonction aux surpiqûres rouges, un levier de vitesse sur la colonne de direction ou encore aux sièges sport en tissu et simili cuir aux surpiqûres envoûtantes (disponibles de série). L’auto offre un volume de chargement correct pour une compacte (385L) et une véritable sensation de liberté grâce au toit panoramique. L’écran tactile d’info-divertissement s’agrandit et bénéficie d’un nouveau système plus intuitif intégrant une pléthore d’aides à la conduite et l’intelligence artificielle de Chat GPT. La batterie de 79 kWh est positionnée au centre de l’auto, pour améliorer le dynamisme. Celle-ci peut être rechargée jusqu’à 175 kWh sur les bornes rapides, permettant de la recharger de 70% en moins de 30 minutes. Volkswagen annonce une autonomie estimée (mais pas encore confirmée) de 600 km.

Le groupe motopropulseur (moteur synchrone à aimant permanent) est situé sur l’essieu arrière, ce qui met en exergue le comportement sportif de cette petite compacte au centre de gravité particulièrement bas. Dans sa version la plus puissante, la Volkswagen ID3 GTX Performance développe 326 chevaux pour un couple maximal de 545 Nm. En ce qui concerne les performances, le 0 à 100 km/h est abattu en 5,6 secondes.

Fiche technique (Volkswagen ID3 GTX): Moteur: 1 moteur électrique synchrone Puissance: 286 ch Couple: 545 Nm Poids: 1584 Kg Autonomie: 600 Km 0-100 km/h: 6,0 secondes Vitesse max: 180 km/h Prix: Non communiqué