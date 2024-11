Vintage World, l’ADN des anciennes

Les voitures anciennes attirent de plus en plus de passionnés dans toute la France, y compris dans le Sud-Ouest, dans les Landes du côté de Mont-de-Marsan. C’est là que vous trouverez Vintage World, une jeune entreprise qui propose de nombreux services. C’est Grégory Avril qui a eu l’idée de Vintage World. L’entrepreneur est un dingue de voitures, encore plus des anciennes, des vintages comme on dit plus facilement dans les milieux autorisés.

En 2021, après de longues années de réflexion à penser son projet, il décide de se lancer et d’ouvrir son entreprise à Mont-de-Marsan donc. Forcément, il oriente sa société dans le sens de sa passion, vers la vente de voitures anciennes et le partage de véhicules plaisirs. Dès les premiers mois, le succès est au rendez-vous. Il faut dire qu’avec son choix de présenter ses murs avec des larges baies vitrées, il attire immédiatement le regard des amoureux de belles voitures, des nostalgiques des belles années, de celles où les « bagnoles » avaient une âme, du caractère. L’habillage est beau, l’intérieur l’est encore plus. En arrivant dans les locaux, vous êtes accueillis avec le sourire, un sourire communiquant qui donne envie d’échanger. Ça tombe bien, les maîtres des lieux adorent partager leur passion. « Les » car Grégory Avril a été rejoint par un de ses amis, Anthony Willig, lui aussi entrepreneur et amoureux des belles voitures. Pour lui, c’était comme une évidence que de rejoindre cette aventure auprès de son ami avec qui il partage des valeurs de vie et de travail similaires. Les deux se sont connus dans le business puisqu’ils se vendaient régulièrement des voitures. Avec Anthony, Vintage World dispose d’un solide gestionnaire de société qui aime l’esprit d’entreprise. Son passé, dans la gestion de société de transport, puis dans la vente de voiture pour particulier, est un atout solide pour l’entreprise.

Avec la personnalité chaleureuse et conviviale de Grégory Avril, le duo séduit et touche la clientèle au détour d’un accueil avec un café, de la découverte des lieux, de, parfois, une partie de baby-foot ou une session flipper qui offrent des odeurs du passé, de ce passé que l’entreprise aime mettre en avant avec ses modèles en vente.

Mais Vintage World ne se concentre pas seulement sur la vente de ses belles anciennes prestigieuses. Le garage propose plusieurs services. Tout d’abord, après des premières années uniquement consacrées à ces vintages cars, l’entreprise ouvre son offre à des véhicules plus traditionnels, plus dans l’ère du temps pour charmer un plus grand public. Une idée intéressante car elle peut ensuite sensibiliser ces nouveaux clients vers les voitures plus anciennes. Là encore, l’équipe de Vintage World se met en quatre pour vous faire vous sentir comme à la maison, aux petits soins pour que vos demandes, souhaits soient exaucés.

Dans son optique d’ouverture et de développement de services, Vintage World est très actif sur le servicve de vente, mais aussi sur le dépôt-vente. Le garage propose aussi un service de remise en état. Sur ce point, tout est internalisé puisque l’entreprise emploie 3 mécaniciens de talent pour assurer le travail sur les voitures, excepté tout ce qui touche à la carrosserie, un domaine que la société préfère sous-traiter avec un carrossier digne de confiance. Dans ce garage landais, tout est donc réunis pour vous vous combler de bonheur.