Victoire des Iron Dames : la 1ère !

L’équipage 100% féminin

Œuvrant pour la mixité en sports mécaniques, l’écurie Iron Dames est composée d’un équipage 100% féminin : la belge Sarah Bovy, la danoise Michelle Gatting et la suisse Rahel Frey. En remportant sa 1ère victoire en endurance avec leur Porsche, dans la toute dernière course LMGTE Am du championnat, les Iron Dames terminent2ème du classement au championnat WEC, derrière Corvette ! Une performance de haut niveau et sur la durée, qu’on ne peut que féliciter.