Une Rolls-Royce Fashion

Ode à la haute-couture

Le constructeur anglais Rolls-Royce rime avec l’univers du luxe, et notamment la haute-couture. La marque a dévoilé un Cullinan Black Badge limité à 8 exemplaires “Inspired by Fashion” (inspiré par la mode). Cette édition spéciale est reconnaissable à sa peinture olive, qui contraste fortement avec son intérieur orange mandarine avec inserts bleus (on aime ou on déteste!). L’auto intègre un plafond étoilé spécial ainsi que la fameuse Viewing Suite, proposant des sièges arrière transformant le véhicule en un lieu de pique-nique idéal.