Depuis le prestigieux Hôtel 16 | 150 **** Montagne & Spa Nuxe à Vars (05), tenu par Ludovic Le Boeuf, connu pour avoir créé la fameuse veste matelassée Alain Figaret du Tour Auto, embarquez pour un rallye touristique unique sur les routes mythiques des Alpes, entre la France et l’Italie.

Cette expérience se distingue par une approche orientée business émotionnel, mêlant à la fois l’adrénaline de la conduite de GT d’exception et de magnifiques rencontres énergisantes. Des échanges animés entre participants en mode startup favorisent la création de liens forts et utiles à vos projets professionnels de demain, tout en offrant des moments de convivialité et le plaisir de conduire. Parcourez près de 1.000 km en trois étapes palpitantes à travers les paysages les plus spectaculaires des Alpes, offrant des panoramas captivants, et profitez pleinement de vos Hypercars, Supercars et GT d’exception modernes dans des cadres exceptionnels. Nos partenaires dont Pirelli et la manufacture horlogère Française B.R.M Chronographes vous réservent de magnifiques surprises, cadeaux et offres aux participants.

Au-delà du plaisir automobile, cette expérience se prolonge avec des cocktails exceptionnels façonnés par le bartender maison, des ateliers culinaires, des dîners thématiques et un dîner gastronomique raffiné, parfaitement conçus pour enrichir votre séjour d’une dimension gourmande et conviviale. Chaque soir, vous retrouverez le confort et le luxe de votre hôtel pour un repos bien mérité, avant de participer à des soirées thématiques, animées voire festives.

Ne manquez pas l’occasion de vivre une expérience inoubliable, où passion automobile, mets raffinés, rencontres amicales et networking professionnel exclusif se rencontrent dans un esprit d’aventure et de partage. Et ferez-vous partie des lauréats des nombreux Prix ?