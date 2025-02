TransakAuto Rennes, le bon conseil

Dans le monde de l’intermédiation automobile, la concurrence fait rage. TransakAuto parvient toutefois à tirer son épingle du jeu depuis le lancement de la marque en 2011. C’est sous ce label que Julien Nivet et Maël Lagogué ont décidé de se lancer ensemble, en avril 2022, en ouvrant l’agence TransakAuto Rennes.

Pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise, elle se définit comme une facilitatrice dans l’achat et la vente d’automobiles d’occasion. L’objectif est de vous simplifier la vie dans votre projet d’acheter une voiture ou de revendre la votre. En près de 15 ans d’existence, TransakAuto s’est développé dans toute la France et compte, aujourd’hui, environ 200 agences opérationnelles, dont l’agence de Rennes (plus exactement à La Chapelle-des-Fougeretz) dont la destinée est aux mains de ces deux amis.

Julien Nivet, 42 ans, et Maël Lagogué, 38 ans, ont décidé de prendre leur destin en main pour se lancer dans cette aventure de l’entreprise dans la revente automobile. Ce secteur est loin de leur être étranger. Le duo a fait connaissance chez leur ancien employeur, un garage automobile où ils travaillaient tous les deux à des postes différents mais complémentaires. Julien s’occupait de la partie commerciale. Avant de se lancer dans l’ouverture de son agence, il cumulait une bonne vingtaine d’années d’expérience dans la vente automobile. Maël, lui, excelle dans l’atelier et affiche plus de quinze ans d’expérience dans la mécanique. Autant dire qu’avec lui, aucune voiture ne lui résiste, aucune anomalie ne peut lui échapper.

Au fil des années, leur relation professionnelle se transforme en belle amitié au point que les deux réfléchissent à une évolution de leur carrière. Cette évolution passe par la création d’une affaire en commun, aucun des deux ne souhaitait se lancer en solo. Ensemble, ils se savent complémentaires et affichent la même vision du travail, les mêmes valeurs. Les deux aiment les voitures par dessus-tout. S’ils ne préfèrent pas miser sur la création d’une entreprise indépendante, Julien et Maël entament leurs recherchent, étudient les différentes franchises existantes sur le marché de la vente d’automobiles. Leur choix se porte rapidement sur TransakAuto dont la fiabilité, les fondements et les valeurs collent à l’idée qu’ils se font de l’entreprise qu’ils veulent créer.

Très vite, ils posent leurs « valises » dans des locaux dans la commune de La Chapelle-des-Fougeretz, au nord de Rennes. Dans ce local se trouve un show-room de 270m2 avec des bureaux. Début 2024, les duo a agrandi l’étage pour donner encore plus de fluidité à leur travail. Très vite, leur dynamisme et leur volonté d’aider les clients font des merveilles. Les acheteurs se sentent en confiance, les vendeurs également, tous sont séduits par le discours de Julien et Maël mais aussi par leur attitude. Leur complémentarité, sur le papier, est réelle et se fait sentir lorsqu’ils doivent établir le mandat le plus juste et le plus précis possibles. Normal, ils ont chacun leur regard, leur expertise. En croisant leurs avis respectifs, ils savent si la voiture en vaut la peine. D’un côté, Julien analyse le prix, la valeur sur le marché, de l’autre, Maël, étudie la fiabilité mécanique de l’automobile.

Comme dans une concession classique, TransakAuto Rennes propose des services similaire comme le financement, la préparation des véhicules et leur analyse pointue et méticuleuse. Ainsi, chaque véhicule dispose de son historique, une vraie garantie de transparence proposée par les deux associés. Dans un souci de confiance et de transparence, TransakAuto ne retient jamais un véhicule dont l’un des deux associés aurait le moindre petit doute. Pour intégrer le catalogue de la société, les voitures ne doivent pas dépasser les 175.000 kilomètres et ne doivent pas dater d’avant 2006. TransakAuto Rennes propose des automobiles sur une gamme de prix très large, de 5000 à 150.000€, une bonne manière de diversifier la clientèle et de multiplier les possibilités de vente. Pour vous rassurer au moment de la transaction, TransakAuto Rennes fait appel a un compte séquestre. Les affaires tournent tellement bien que la jeune entreprise doit se structurer pour continuer de grandir, ainsi le duo a recruté deux salariés intégrant la structure afin de répondre encore mieux aux besoins de la population locale. L’excellence de leur travail pourrait, dans un futur proche, les inciter à ouvrir de nouvelles agences sur Rennes et ses environs.