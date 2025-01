TransakAuto Le Havre, dynamisme et authenticité

Dans le milieu de l’intermédiation automobile, TransakAuto affiche un dynamique impressionnant et se développe partout en France. Aujourd’hui, 211 agences franchisées représentent l’entreprise et véhicules les valeurs de cette dernière pour vous permettre un achat serein et une vente totalement sécurisée de votre voiture.

Tony Lacoste et Aurélien De Laet ont été séduits par le programme TransakAuto. Le duo a longuement réfléchi avant de se lancer dans l’aventure de la franchise automobile, a étudié les différentes possibilités, les différentes franchises, en particuliers les conditions et les valeurs dégagées par les différentes sociétés. Les deux ne sont pas des novices dans la vente de voiture puisqu’ils étaient associés dans une agence d’achat et de vente à 90 kilomètres du Havre pendant cinq ans. Cette expérience leur a permis de mieux cerner leurs envies, leurs besoins et, ainsi, de peaufiner un nouveau projet plus en adéquation avec l’évolution du marché de la distribution de VO.

Avec TransakAuto, ils ont trouvé l’entreprise qui convient à leurs aspirations, à leurs méthodes de travail. Depuis qu’ils se sont associés, ils n’ont qu’un but, vous faciliter la vie. La force de ce duo se trouve dans leur complémentarité, dans leur dynamisme, leur convivialité et, bien entendu, leur professionnalisme. Leur histoire est cocasse. Leur rencontre commence par un accrochage devant l’école de leurs enfants, un accrochage entre deux voitures classique. Le genre d’accrochage qui peut, parfois, dégénérer, mais qui, le plus souvent se soldent par un constat et un appel aux assurances. Là, l’accrochage est comme un signe du destin. Pas de conflit, juste une rencontre entre deux personnes qui se rendent compte qu’ils ont des centres d’intérêts communs, qui en se parlant sentent que ça matche amicalement. Tony travaille alors à La Poste tandis qu’Aurélien a déjà un pied dans le milieu de l’automobile puisqu’il est salarié dans une société de vente de pièces de voiture.

De cet accrochage naît une solide amitié et surtout un duo qui se met à travailler ensemble. Cinq and plus tard, ils ouvrent ensemble l’agence TransakAuto Le Havre. La société est officielle depuis avril 2024 tandis que l’agence a ouvert ses portes le 1er octobre dernier. Pour Tony Lacoste et Aurélien De Laet, c’était l’opportunité à saisir. Machiavel disait que « les entrepreneurs sont simplement ceux qui comprennent qu’il y a peu de différence entre un obstacle et une opportunité et qui sont capables de tourner les deux à leur avantage. » Pour les deux compères, l’obstacle d’un accrochage anodin s’est transformé en opportunité de changer de vie professionnelle. De ce changement est né l’opportunité d’ouvrir cette agence au Havre.

Gros bosseurs, ils se sont lancés à fond dans cette aventure. A tel point qu’en deux mois, ils proposent déjà 80 véhicules à la vente. Bien entendu, ils s’appuient sur leur expérience passée, sur leurs réseaux développés depuis cinq ans. Ce qui rassure les premiers clients, c’est leur disponibilité et leurs excellents conseils. Tony et Aurélien sont là pour vous faciliter la vie. Leur rôle d’intermédiaire, ils le prennent très au sérieux. Ils savent qu’ils doivent vous rassurer, que vous soyez vendeur ou acheteur. Pour cela, ils montrent leur connaissance du marché bien sûr, mais aussi de chaque voiture qu’ils mettent en vente, la mécanique, le passif de chaque modèle. Ce duo d’expert ne laisse clairement rien au hasard.

Les premiers retours attestent de la pertinence de leurs conseils et de leur efficacité. A chaque prise de contact, ils se montrent d’une réactivité folle. Avec eux, la vente de votre voiture se fait en quinze jours en moyenne. Face à chaque client, ils s’adaptent à vos demandes, à vos exigences, tout en vous conseillant, vous rassurant. Le contact passe facilement car Tony comme Aurélien apprécient le côté humain de chaque transaction. Pour chaque vente, TransakAuto Le Havre s’engage à s’occuper de toutes les démarches administratives à votre place, de quoi vous assurer la plus grande des tranquillités dans la vente de votre voiture ou dans l’achat de votre prochaine automobile, le tout toujours dans la plus grande des transparence. Dans les mois à venir, le duo ambitionne d’ouvrir une seconde agence.