Depuis août 2024, l’agence Transakauto Cambrai s’est imposée comme un acteur fiable sur le marché de la vente de véhicules d’occasion entre particuliers. En un an à peine, plus de 100 véhicules ont changé de mains via cette enseigne locale, qui mise sur un accompagnement clé en main, loin du stress et des pièges habituels du secteur.

Une approche sur-mesure pour les vendeurs particuliers

Le concept ? Offrir aux vendeurs une alternative aux concessions, aux plateformes impersonnelles et aux négociations à rallonge. Chez Transakauto Cambrai, chaque véhicule est pris en charge de A à Z : estimation juste, création d’annonce, gestion des appels, organisation des visites, démarches administratives, sécurisation du paiement. Résultat : une vente rapide, sécurisée et au bon prix, sans effort pour le propriétaire.

Yohann, un pro au service des particuliers

Derrière le bureau, c’est Yohann, passionné d’automobile et de relations humaines, qui pilote l’agence. Son credo ? Écouter, conseiller, sécuriser, pour que chaque client se sente accompagné comme chez un concessionnaire, mais sans les contraintes.

« Ce métier, c’est autant de technique que de confiance. Mon objectif, c’est que chaque client reparte serein, qu’il vende une citadine ou une sportive », explique-t-il.

Des résultats qui parlent d’eux-mêmes

En douze mois d’activité, Transakauto Cambrai a su convaincre : plus de 100 ventes réalisées, un taux de satisfaction client élevé, et une notoriété locale en pleine croissance. L’agence prouve qu’une structure à taille humaine, bien ancrée sur son territoire, peut rivaliser avec les grandes plateformes nationales… tout en apportant proximité et conseil personnalisé.

Une adresse à retenir pour vendre en toute confiance

Pour ceux qui souhaitent vendre leur voiture sans s’enliser dans des démarches chronophages, Transakauto Cambrai représente aujourd’hui une solution efficace, sérieuse et transparente. Et avec un professionnel comme Yohann aux commandes, l’expérience est aussi fluide que rassurante.

Vous êtes à Cambrai ou dans les environs ? Que vous vendiez une compacte urbaine, une familiale diesel ou une GT passion, Transakauto Cambrai vous accompagne dans chaque étape.