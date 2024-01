TE 23 - Aux destinées prometteuses, la grandeur ne se mesure point aux années qui passent.

Il n’a que 17 ans lorsque Thibaut EHRHART s’installe derrière le volant d’une voiture de course pour la première fois. Un rêve qui se concrétise et surtout le début d’une belle histoire. Doté d’une personnalité affirmée et d’un charisme indéniable, Thibaut captive rapidement, ralliant des enthousiastes à sa cause. Sa détermination séduit les partenaires, et son esprit réfléchi, une rare maturité pour son jeune âge, attire l’attention.

Son tempérament plait aux partenaires et c’est aussi un jeune homme réfléchi qui sait ce qu’il veut, une belle maturité pour son jeune âge. Le premier à lui faire confiance, c’est le directeur de l’écurie Pegasus Racing et il ne le regrette pas. Six ans après sa première course, Thibaut a déjà fait 1 an au volant d’une Porsche Carrera Cup, 2 ans en LMP3 (les protos qui courent aux 24h du Mans) pour ne citer que ces catégories. On lui a attribué par hasard un jour le numéro 23 et il en a fait un numéro fétiche qui ne le quitte jamais.

S’il consacre beaucoup de temps à la course automobile, le jeune pilote n’omet pas pour autant ses études qu’il achève en 2022. Conscient des défis inhérents au chemin vers le statut de pilote professionnel, il anticipe l’avenir en nourrissant le projet ambitieux d’allier son métier à sa passion, envisageant la commercialisation de véhicules de sport.

Grâce à sa personnalité singulière, Thibaut tisse rapidement un réseau de relations solides, initiant la vente de modèles sportifs avec brio. En réponse à la demande croissante, il inaugure son propre garage, TE23, en janvier 2023, à l’âge de seulement 21 ans. Installé au 18, rue du Commerce à Fegersheim, dans le département du Bas-Rhin (67), ce lieu rénové offre un écrin élégant mettant en valeur les véhicules sportifs.

Passionné par les mécaniques d’exception, à commencer par Porsche, Ferrari et quelques autres, le jeune homme suscite intérêt et admiration auprès des futurs acheteurs. Sa maturité, sa connaissance et son charisme font de lui un partenaire de confiance. Qui plus est, TE23 ne se contente pas de proposer des véhicules à la vente, mais le garage offre aussi un atelier avec la réparation, l’entretien, la réparation des jantes en alliage ou de la carrosserie et même l’installation de pièces améliorant la performance sans détériorer l’esthétique (échappement, boucliers, déflecteurs.)… Il est capable d’intervenir sur toutes les marques et Thibaut tient à offrir un service de première classe à ses clients.

Autre atout, presque tous les véhicules vendus sont des véhicules de stock, c’est-à-dire que Thibaut s’en occupe comme si elles étaient à lui. Le garage propose également de la recherche personnalisée.

Pour mener à bien cette mission, le jeune homme s’est entouré en embauchant un jeune mécanicien talentueux de 22 ans et ce n’est peut-être pas fini. En effet, l’entreprise envisage déjà de s’agrandir pour suivre son succès et à 22 ans, Thibaut a largement le temps de faire des étincelles dans le monde de l’automobile.