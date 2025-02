Starkar, Le bon conseil

Il y’a parfois des rencontres qui vous permettent de changer de vie, de déménager et de vous lancer dans une nouvelle aventure passionnante, riche et enthousiasmante. Il y a onze ans, Thomas Lamarche décide de quitter le marais Poitevin de son enfance, pour vivre dans le Sud, sur Orange. Une note d’aventure dans un premier temps qui va vite, aussi, se transformer en nouveau départ professionnel.

S’il a toujours été un grand passionné du milieu automobile, des belles et prestigieuses voitures, Thomas n’a pas un parcours classique. Au contraire, avant d’arriver dans la Cité des Princes, il était conducteur d’engin dans le BTP. Certes, ces engins roulent mais sont moins attractifs que sa passion d’enfance pour les automobiles. Il prend donc la décision de repenser sa vie professionnelle. Ce n’est pas un coup de tête mais plutôt une décision censée et réfléchie. Attiré par la vente et revente des voitures, il se rend compte qu’il tient dans ses mains un projet intéressant à développer. En travaillant un temps avec le Garage De Willermin, revendeur Mercedes à la solide réputation dans le microcosme local, il découvre toutes les facettes du métier, apprend sur le tas et se fait, lui aussi connaître. Les deux, d’ailleurs, ont noué de solides relations.

Thomas se lance en créant Cavalcar en 2016 . Un nom qu’il change en 2018 pour Starkar, le premier étant déjà déposé. Pour développer son business, le jeune entrepreneur prend le parti de travailler en solo. Pour lui, c’est la meilleure manière de gérer au mieux l’ensemble des composantes d’une telle entreprise. Il profite de ses bonnes relations avec Mercedes pour récupérer de très belles voitures en vente. Des modèles de prestige attirent également la clientèle qui découvre un homme très humain qui tient par-dessus-tout à vous donner le bon conseil et surtout éviter de vous forcer sur un achat qui n’a pas lieu d’être pour vous.

Dès 2019, il s’installe dans le local du 206 rue d’Irlande, à Orange. Dans ce local, il s’occupe de tout, de la mécanique à la réparation des véhicules, il ne laisse rien au hasard et veut proposer des produits parfaits, comme s’il était son propre client. Depuis son lancement, Starkar a un fonctionnement simple, le garage ne propose jamais ce qu’il ne peut pas assumer, ne vend jamais ce qu’il ne veut pas vendre. Simple et basique, une formule qui marche puisque dans ce garage, tout reste à dimension humaine. Cela permet à Thomas Lamarche de pouvoir garantir l’ensemble des modèles qui passent par son local et ainsi proposer des VO proches de (égal à) la qualité de ce que vous trouverez en concession. Le tout en se positionnant sur un excellent tarif.

Chez Starkar, si les belles cylindrées ont la part belle, l’éventail de solutions est très large, en effet, vous trouvez des voitures de toutes les marques sur des gammes de prix allant de 3000 à plus de 100.000€. En procédant ainsi, le chef d’entreprise s’assure de ne pas se priver de la moindre clientèle. Il se met à la place de tous les acheteurs et se montre toujours de très bons conseils. Sérieux dans ses démarches, il ne laisse rien au hasard. Localement très apprécié depuis son arrivée, sa réputation n’est plus à faire puisque les clients aiment revenir chez lui lorsqu’ils décident de changer de voiture. Un signe qui ne trompe pas pour cet homme qui mise sur sa sincérité, sa droiture et sa volonté de vous faire vivre une grande aventure. « Pour choisir un véhicule d’occasion, l’œil averti d’un professionnel vous évitera souvent bien des mauvaises surprises par la suite. Un bonne occasion doit se choisir en prenant en considération de nombreux facteurs et pas seulement l’apparence et le prix », aime-t-il expliquer.

Depuis peu, Thomas travaille avec son fils. Ce dernier l’a en effet rejoint dans cette belle aventure pour s’occuper de la partie atelier. Ainsi Starkar se montre encore plus efficace sur la partie atelier, mécanique et réparation et peut s’ouvrir à tous les clients et pas seulement aux acheteurs. Par ailleurs, l’entreprise mise aussi sur la communication auprès des clients, des institutions ou des événements. Pour cela, une mascotte, Tobby, a renforcé les équipes de Starkar. C’est Tobby (un chien mascotte) qui est mis en avant sur les plans communications de l’entreprise mais également sur ses réseaux sociaux. Un moyen « léger » de détendre l’atmosphère, de mettre chaque client dans de bonnes dispositions, de les rassurer également. Pour poursuivre son développement, Starkar a ouvert, récemment, un service de location courte et moyenne durée. Un client peut donc louer une Fiat 500, une Golf ou une voiture présente sur le parc pour un besoin ponctuel. De quoi attirer une nouvelle clientèle. Pour l’entreprise de Thomas Lamarche, l’essentiel est bien de vous offrir le meilleur conseil.