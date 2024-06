SN Diffusion, 34 ans de succès !

SN Diffusion en quelques chiffres - 1990, année de création

- 110.000, comme le nombre de voitures vendues

- 1500 véhicules VN et VO en stocks

- 8 agences

- 90% de clients particuliers.

- 80 collaborateurs

Pour évoquer les succès, on parle souvent de rêve américain. Didier Sirgue, lui, avait surtout un rêve fou, être au service des particuliers et leur vendre des voitures au juste prix et dans le respect de leurs attentes. Oui, c’est un rêve fou, surtout à la fin des années 80, dans un pays en pleine mutation, dans un secteur cadenassé au possible. C’est un rêve encore plus fou quand on part de rien et avec pour bureau... la cuisine maternelle.

Point de départ d’une folle aventure, la « cuisine de maman » a poussé le jeune entrepreneur à retrousser ses manches et relever des défis auxquels il ne s’attendait sans doute pas. L’homme a du caractère et une farouche volonté de réussir et de vivre pleinement son rêve. On pourrait même le considérer comme un lanceur de tendance car son mode de fonctionnement, en ce début des années 90 rappelle tellement celui des startup qu’on connaît tous aujourd’hui.

Didier Sirgue ne se lance toutefois pas un monde inconnu. Passionné depuis toujours d’automobile, il multiplie les expériences dans ce milieu qu’il adore. Loin de la vente pure et dure, il apprend la mécanique, découvre la carrosserie, note tout, s’enrichit de ces expériences pour devenir un véritable expert au projet précis : vendre des automobiles d’importation. Facile sur le papier, bien plus complexe dans les faits tant ce métier de mandataire automobile n’en est qu’à ses balbutiements et, il faut bien l’admettre, est plutôt mal vu par les professionnels du secteurs et redouté par les clients potentiels.

L’ouverture de Mérignac Auto en 1994 démontre que l’entrepreneur est tenace et coriace. Il sait où il veut aller et surtout comment. Là où certains professionnels pourraient choisir la facilité et négliger le service et le contact avec le client, Sirgue, lui, mise pleinement sur ce point pour se faire un nom et une réputation. Très rapidement, le bouche-à-oreille fonctionne. Les premiers clients n’hésitent pas à le recommander, heureux de leur achat mais aussi de leur rencontre humaine avec ce vendeur pas comme les autres. De Mérignac à Agen, il n’y a qu’un pas que Sirgue prend tout de suite en ouvrant une agence dans la cité agenaise en 1997 . Une autre ouvre deux ans plus tard à Montauban. Le Sud-Ouest commence à être quadrillé avec une efficacité redoutable. Pour le dirigeant, cette stratégie est simple : « Au départ, nous avons choisi Bordeaux car il n’y avait personne. Nous avons, par la suite, saisi les opportunités d’ouvrir des nouveaux sites dans les chefs-lieux de département qui nous entourent. » Stratégie efficace puisque SN Diffusion devient vite une référence de la vente de voitures importées. L’entreprise s’associe même un temps avec Vincent Moscato, du côté de Brive.

Les amateurs de rugby se retrouvent forcément dans les différents choix d’ouverture des showroom. Forcément, le chef d’entreprise, ancien rugbyman lui-même, est un homme de valeur qui mise sur le collectif, le relationnel et le respect des paroles engagées. Pour Vincent Moscato, « Didier est un gars super sérieux. Entre nous; il y a une vraie confiance et un respect mutuel. C’est plus facile d’acheter une voiture quand on a de telles relations », explique-t-il. Les témoignages vont tous dans ce sens, qu’ils soient de personnalités comme d’anonymes, tous se réunissent autour du respect de l’entreprise.

Celle-ci n’a d’ailleurs pas raté le virage de l’ère numérique. Dès 2004, SN Diffusion ouvre son site internet, un nouveau vecteur de croissance pour le groupe qui en profite pour s’installer au rond-point de Lescure dans des locaux plus grands, plus vastes et en adéquation avec ses nouveaux objectifs. L’arrivée du site internet et cette installation dans ces locaux marquent un nouveau cap pour l’entreprise. Didier Sirgue entend repousser ses limites et poursuivre un maillage intelligent du grand Sud-Ouest. En ouvrant un point de vente à Toulouse, sa notoriété bondit. C’est d’ailleurs suite à cette ouverture que le cap des 50.000 voitures vendue est franchi. La recette de ce succès parait si simple : « Chez nous, l’accueil est primordial tout comme l’écoute de nos clients. C’est indispensable pour répondre à leurs besoins et attentes. Confiance et fidélité sont des atouts auxquels il faut ajouter la convivialité qui se noue souvent autour d’un bon café par exemple », explique le chef d’entreprise.

Très actif dans le milieu associatif, SN Diffusion a su nouer, au fil des années, des partenariats solides auprès du tissu associatif local. L’encrage local est primordial pour se faire connaître et attirer encore plus de clients. En ouvrant des points de vente à Castres, Cahors ou encore Carcassonne, SN Diffusion applique méthodiquement sa cuisine pour s’installer, convaincre et s’imposer. Le tout, toujours avec ce sens du respect du client qui rassure. En 2017, les 100.000 voitures vendues sont dépassés, un signe d’une réussite méritée par sa stratégie minutieuse et très bien pensée : « On se renvoie la balle avec nos clients, admet Didier Sirgue. Je pense, notamment, aux clubs de rugby. Tous nos sites sont à une portée de ballon d’un club de haut niveau. Je pense aussi à Pause Guitare avec lesquels nous sommes partenaires depuis la première édition. La preuve d’une grande fidélité. »

L’arrivée des voitures électriques a été, par ailleurs, prise au sérieux pour le groupe. Celui-ci n’a pas attendu longtemps à reproduire sa recette de grand chef étoilé en ouvrant un nouveau showroom concept, EVE (Espace pour Véhicules Electriques). Là encore, en peu de temps, les résultats se font sentir. Normal pour cette entreprise multi-récompensée par de nombreux prix comme celui du « meilleur distributeur automobile de France » depuis 2017 par Auto Plus. Qu’il est loin le temps de la « cuisine de maman. »