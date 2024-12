SimpliciCar Lille, tout en confiance

Le milieu de la revente automobile est en pleine ébullition. Dans la région lilloise, un terreau fertile pour ce marché, Simplicicar vient de fêter le premier anniversaire de sa franchise basée à Lille. Cette dernière a ouvert ses portes en septembre 2023. C’est Serge Frété qui s’est lancé dans cette aventure dans le Nord de la France. L’homme est un passionné de voitures. Lorsqu’il ouvre son agence lilloise, il n’en est pas à sa première expérience chez Simplicicar puisqu’il avait testé le concept à l’agence de Reims, agence qu’il a revendue pour financer l’ouverture de celle de Lille donc.

Serge Frété n’a jamais eu peur des défis. Avant de trouver son bonheur chez Simplicicar, il démontre une véritable volonté d’entreprendre. Son expérience est très intéressante avec un long passage chez le Groupe Casino où il termine comme Directeur Opérationnel avant de devenir chef d’entreprise un temps puis directeur d’exploitation chez Leader Price. Il tente le terrain de la franchise pour le groupe Casino pendant quatre ans. A cette époque, il participe à la création de 4 monoprix et 2 Daily Monop’ puis évolue comme directeur des opérations du groupe.

La bascule se fait au moment d’une période pendant laquelle beaucoup ont fait un point sur leur vie, le Covid. Pour Serge Frété, ce moment a accéléré une réflexion qu’il menait depuis plusieurs mois. L’entrepreneur qui n’arrête jamais cherche à changer de secteur, cherche à se poser dans un domaine qui lui plaît plus, qui le fait vibrer. Forcément, le monde de l’automobile a de quoi lui faire de l’oeil, lui le passionné des belles voitures, lui qui aime par-dessus tout l’ensemble des engins motorisés en quelques sortes. Connaisseur averti, hyper pointu, passer un moment à parler voiture avec lui n’est jamais un court instant. Au contraire, par sa gouaille, il partage sa passion et vous entraîne avec lui dans des longues discussions qui ne manquent jamais de piment. L’homme a toujours eu des voitures, des motos. Mieux encore, il en a importé, rénové aussi. Un vrai touche-à-tout qui ne laisse rien au hasard quand il décide de se lancer dans une aventure.

C’est en étudiant les différents concepts de franchises automobiles qu’il découvre Simplicicar. Il s’intéresse de plus près à cette entreprise qui véhicule une image dynamique, qui démontre une envie d’avancer, d’être dans l’air du temps en adoptant des idées modernes et innovantes. Pour Serge Frété, ça fait tilt dans sa tête. S’il change de secteur, c’est pour rejoindre cette société de franchise spécialisée sur l’intermédiation. Avant d’arriver à Lille, il commence son expérience à l’agence de Reims qu’il revend donc pour bâtir et lancer celle de Lille, dans une région qu’il estime propice au développement d’une telle entreprise.

Avec Simplicicar, il se sait soutenu dans sa démarche. Dans ses nombreux échanges avec la société, il apprécie de constater que la transparence et la confiance sont des mantras solides pour avancer et se faire une place dans un secteur si concurrentiel. Dès qu’il s’installe à Lille, secteur de la Madeleine, au nord du Vieux Lille, un quartier dynamique aussi bien pour les affaires que pour l’immobilier en plein essor.

Dès l’ouverture des locaux, l’entrepreneur se bouge en permanence. Jamais avare de son temps, il se démène pour créer une équipe de commerciaux de confiance, tous indépendants. Il a une idée en tête : fédérer autour de son agence mais aussi du nom Simplicicar. En un an, la réputation de l’agence grimpe en flèche, les retours clients sont hyper positifs. Serge Frété et son équipe de six commerciaux ont réussi un sacré tour de force en une seule année avec 320 ventes et 150 mandats officiels en ce moment. Sur Lille et sa région, l’agence est désormais considérée comme l’une des adresses à connaître absolument.

La recette du succès est très intéressante. Elle repose déjà sur une équipe soudée autour de son « chef », Serge Frété, toujours au top pour motiver et fixer des objectifs à ses hommes. Elle repose également sur les principes de travail mis en place par Simplicicar pour développer son réseau dans toute la France. En faisant appel à la société, vous trouverez des voitures bénéficiant de 12 mois de garantie par exemple. Tout est transparent dans chaque démarche. Chaque voiture mise en vente bénéficie d’une traçabilité parfaite. Si vous souhaitez mettre en vente votre automobile, vous avez l’assurance qu’elle soit vendue sous 15 jours en moyenne. L’entreprise propose également, si vous le souhaitez, un service de conciergerie jusqu’à la vente de votre véhicule. La qualité des services proposés dans l’agence de Lille est très appréciée des clients. Il faut dire que Serge, avec sa grande expérience de la vie en entreprise, aime tout mettre en œuvre pour que le client se sente pleinement rassuré quand il fait appel à Simplicicar Lille.

La réussite de l’agence lilloise apporte encore plus de crédibilité au concept Simplicicar qui se développe à la vitesse de l’éclair en France métropole, mais également en Guadeloupe, sur l’Ile de la Réunion et, depuis le début de l’année 2024, en Belgique. Par ailleurs, l’entreprise, dans sa stratégie de développement, a pris la décision, depuis peu, d’accroître sa présence sur le web. Sous l’impulsion de Sylvain Ritacco, directeur du développement de la société, Simplicicar décidé de créer un site internet individuel pour chaque agence avec un référencement naturel géolocalisé. C’est l’agence de Montreuil qui a servi de poisson-pilote pour l’occasion, mais l’agence lilloise devrait très prochainement disposer de son site personnalisé également. De quoi apporter encore plus de garanties aux futurs clients.

Simplici S1, la voiture sans permis ouverte à tous

Simplicicar a décidé de lancer sa propre voiture, la Simplici S1. Cette nouvelle démontre la vitalité de l’entreprise qui cherche à diversifier son offre et s’adapter aux besoins de déplacement du plus grand nombre. Exposé au Mondial de l’Automobile, la Simplici S1 est une voiture sans permis, disponible à partir de 14 ans. Un adolescent peut donc la conduire tout comme un adulte n’ayant jamais passé son permis de conduite.

L’entreprise l’a voulu dans l’air du temps, au look jeune, dynamique, à son image en quelque sorte. Electrique, son style très élégant séduit au regard. Elle est disponible en quatre teintes différentes, noir profond, noir mat, blanc polaire et gris perle. Voiture connectée, elle dispose d’une dotation en équipe qualitative avec, par exemple, les vitres électriques, la caméra de recul, les feux à LED, le chauffage intégré, l’écran digital multimédia et le démarrage sans clé. Son prix, 8990€, la rend abordable au plus grand nombre.

Pour en savoir plus : https://www.lasimplici.com/