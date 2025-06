Alexandre Bastardo est un homme de valeurs, de belles valeurs. Très investi dans la vie locale beaunoise, notamment comme président de l’Association des Portugais de Beaune, c’est un passionné qui adore le contact humain. Avant de se lancer dans l’aventure SimpliciCar, il œuvrait dans le commerce BtoB, dans l’univers de la vente de pneumatiques. L’univers automobile l’attire énormément depuis toujours. Toujours à l’affût d’une belle affaire, Alexandre a toujours eu la fibre commerciale et cette envie de se lancer dans l’entrepreneuriat.

À 40 ans, il prend son destin en main. Facile à dire, plus compliqué à mettre en place, mais le Beaunois cherche, se renseigne sur toutes les franchises automobiles existantes pour trouver la bonne, en étant certain de son choix. Sur Internet, il compare, étudie avec un sérieux qui le caractérise parfaitement. Il prend contact avec plusieurs sociétés. SimpliciCar est séduit par sa démarche et se montre réactif. Le contact est pris, Alexandre Bastardo rencontre le responsable de la franchise. Au fil de leurs échanges, une évidence s’impose : ils partagent tous les deux les mêmes valeurs de vie et d’entreprise.

Alexandre apprécie notamment l’esprit familial qui se dégage de la société. Cela le rassure car il ne se voit pas agir comme un robot qui ne penserait qu’à vendre 24 h/24. Homme de challenge, il se lance donc dans cette belle aventure SimpliciCar et ouvre l’agence de Beaune, sa ville, celle où il maîtrise parfaitement le contexte local et où il peut faire jouer ses relations et son carnet d’adresses.

Ouverte au printemps 2024, l’agence beaunoise n’a pas tardé à se faire remarquer. Comme l’affirmait, lors de l’ouverture, son fondateur : « Dans cette nouvelle concession, nous proposons aux clients de vendre ou d’acheter leurs véhicules en s’occupant de tout de A à Z. Les clients ont peur de l’arnaque. Faire appel à SimpliciCar est rassurant et leur garantit d’acheter et de vendre au bon prix. » La confiance est le maître-mot de chaque agence de l’entreprise. Pour Alexandre, c’est même un mantra. Depuis le lancement de son agence, il fait comme il a toujours fait : il s’investit à fond, à 100 %, pour tout mettre en œuvre afin de réussir.

Il a ainsi découvert l’entraide entre chaque franchisé, un point qu’il apprécie énormément depuis qu’il a rejoint SimpliciCar. Cet esprit collectif l’a beaucoup aidé au lancement, et encore maintenant d’ailleurs. Mais sur le terrain, il n’a pas mis longtemps à faire ses preuves. Très à l’écoute de chaque client, il fait preuve d’un grand dynamisme pour combler l’ensemble de leurs demandes. Il compte d’ailleurs déjà 85 mandats en vitrine de son agence.

Ce succès se base sur l’excellence de son travail, sur sa réactivité et, toujours, sur un bouche-à-oreille qui fait mouche. Avec l’agence de Beaune, les règles sont simples et respectent bien sûr la charte stricte éditée par l’entreprise. Celle-ci impose que chaque voiture ait moins de dix ans et moins de 150 000 kilomètres. Par ailleurs, tous les types de voitures sont acceptés, ainsi vous en trouvez pour tous les budgets. C’est une base forte de l’entreprise à laquelle adhère forcément Alexandre Bastardo. À l’heure actuelle, dans son agence de Beaune, l’éventail de prix s’étend de 5 000 à 82 000 €. De quoi trouver votre bonheur.

Bien installé dans un local situé dans un bâtiment neuf, dégoté par hasard grâce à une ancienne connaissance, il occupe les lieux dans une nouvelle zone commerçante de Beaune, dans un secteur de passage propice au commerce automobile. Là, il dispose d’un grand intérieur de 200 m² ainsi que d’un parking de 25 places extérieures. Avec cet emplacement stratégique et attractif, il mène très bien sa barque. Pour rassurer les clients, il a su s’entourer de prestataires premium, notamment lorsqu’il s’avère nécessaire de remettre en état un véhicule, toujours avec l’aval du propriétaire bien sûr. Aimant les voitures, passionné par son métier, Alexandre bichonne votre véhicule et se met en quatre pour vous trouver la perle rare en fonction de vos besoins et de votre budget. Avec lui et ce réseau SimpliciCar, vous pouvez vous y rendre en toute confiance, l’esprit serein. Votre projet sera toujours étudié, pris en compte et travaillé pour aboutir.