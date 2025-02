SDVO, un service de qualité

En changeant de voie, Nabil Benmostefa a changé de vie et gagné en confort de vie. A 30 ans, alors qu’il est solidement installé chez Air France Industrie, qu’il occupe un poste intéressant avec des perspectives d’avenir rassurantes, Nabil a besoin de changement, cherche à sortir de sa zone de confort et vivre une nouvelle aventure. C’est décidé, il change de cap et se lance à son compte dans l’univers de l’automobile. Le monde de la vente l’attire, son parcours scolaire lui a mis la puce à l’oreille, lui qui est diplômé d’un Master 2 M2 Administration et gestion des affaires.

L’automobile lui plaît, il n’oublie pas qu’il a toujours été un grand passionné des belles voitures, celles qui procurent un plaisir fou sur la route. L’ancien salarié devenu entrepreneur est un homme qui aime rendre service, qui aime le contact des gens, discuter, faire connaissance. C’est bien simple, il veut créer une entreprise où sa personnalité conviviale ressort. En 2012, il se lance donc en créant le Groupe SDVO (Société de Véhicules d’Occasion), en région parisienne, à Igny, dans le 91.

Lorsqu’il se lance, il met en avant sa propre expérience d’acheteur de voiture. C’est plus simple pour se mettre dans le peau du client, pour mieux cerner les demandes, les envies mais aussi les craintes du client. Volontaire, ne rechignant pas au travail, Nabil Benmostefa entend bien réussir son entreprise. Pour se faire connaître, il fait le tour des concessions et parvient à développer des relations de confiance avec des garages importants de la région, comme le groupe Donjon, Audi Bauer, Arval, Athlon, ALD carmarket et d’autres au fil du temps. Cette démarche est essentielle au développement de SDVO car elle permet à l’entreprise de proposer, à la vente, des voitures de qualité dont la traçabilité est parfaitement lisible. Ça permet aussi au chef d’entreprise d’être le plus transparent possible avec ses clients.

Car chez SDVO, l’humain passe avant tout. Sans ce côté humain, sans ce sens du dialogue, de la conversation, Nabil Benmostefa sait qu’il ne peut pas créer le lien vendeur/acheteur comme il aime. Toujours avenant, il s’efforce depuis qu’il a lancé sa société d’être toujours de bons conseils, encore plus quand il sent un acheteur indécis. Avec son entreprise, chaque voiture est révisée, contrôlée, entretenue et améliorée si besoin. Trois ans après son ouverture, SDVO se dotait d’un atelier de réparation, entretien. Un choix fort mais nécessaire pour internaliser l’ensemble des compétences requises pour un bon fonctionnement de ce garage. L’équipe s’étoffe et prouve, depuis, son savoir-faire et son sérieux. Ils sont six (2 mécaniciens, 2 préparateurs, 2 en carrosserie) désormais à œuvrer pour que vous puissiez rouler dans une voiture parfaite. En effet, SDVO compte un atelier de vitrage (Allo Glass), un centre de préparation esthétique, un atelier de carrosserie et un centre mécanique. Pour la préparation aux petits oignons des voitures, l’entreprise compte sur Youssef, Leven, Reagan, Antoine. Dans les bureaux, pour gérer l’administratif et les ventes, Océane, Pierre-Antoine et Nabil sont aux commandes.

Avec son équipe et son atelier interne à l’entreprise, SDVO mise sur la précision de son travail et sur les points de contrôle bien plus nombreux que la normale. Le garage souhaite que chaque voiture soit dans un état optimal afin de vous éviter d’avoir à revenir pour un souci que ses équipes techniques n’auraient pas remarqué. Revendeur et garagiste, cette association de savoir-faire plaît à Nabil Benmostefa. Il a ainsi le contrôle sur les réparations ainsi que sur les reconditionnements de chaque véhicule. Le sérieux de SDVO est reconnu localement auprès des clients mais également des concessionnaires. Ce sérieux est récompensé puisque le garage vend entre 30 et 40 voitures (essentiellement des citadines) par mois sur un éventail de prix de 5000 à 15000€. Avec l’expérience, l’équipe s’est rendue compte que leur clientèle est uniquement de l’acheteur particulier. Pour aller dans ce sens et rassurer chaque client, SDVO garantit 95% de toutes les pièces pendant six mois et propose, également, une extension de garantie via Opteven, partenaire de confiance dans le milieu de la vente automobile.

SDVO s’appuie beaucoup sur les marques du groupe VAG (Volkswagen AG), en particulier Skoda, des marques que l’entrepreneur apprécie particulièrement pour leur solidité dans le temps et pour leur fiabilité. Pour se développer encore plus et apporter un service de qualité en plus dans son catalogue, le garage a mis en place, depuis le mois de mai 2024, une activité de leasing, « Be Rent » destiné aux sociétés. Avec cette nouvelle branche, une société peut louer une ou plusieurs voitures pour une moyenne ou longue durée. Aucun piège dans ce service, au contraire. SDVO propose des voitures avec des avantages financiers ainsi qu’un service d’entretien, de suivi et de mécanique si besoin. Le positionnement tarifaire de « Be Rent » est excellent, encore plus quand vous savez qu’au moindre problème mécanique, l’entreprise est très réactive pour réparer au plus vite afin de ne pas vous laisser dans l’embarras. Ce service « sur-mesure » est déjà très apprécié car cette personnalisation et le côté profondément humain de SDVO font la différence et rassurent les sociétés faisant appel à ce leasing. En douze ans, la petite entreprise de Nabil Benmostefa a bien grandi et continue de regarder vers l’avenir avec le sourire.