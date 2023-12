Richard Hammond renoue avec Rimac

Il conduit la Nevera

En 2017, le célèbre présentateur anglais Richard Hammond était impliqué dans un grave accident au volant d’une Rimac Concept One, dans lequel il assume l’entière responsabilité. En 2023, le journaliste auto renoue avec la marque croate et enterre la hache de guerre en prenant le volant de son dernier modèle, la Rimac Nevera. Hésitant mais sourire aux lèvres, accompagné du pilote d’essai de la marque, Hammond a conduit et maitrisé les +1800 chevaux du monstre électrique dans le cadre d’une émission au ton toujours aussi fun. Une belle preuve de résilience, sans rancune !