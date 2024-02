Rétromobile 2024

Cette année, le salon Rétromobile se tient du mercredi 31 janvier au dimanche 4 février 2024, au Parc des expositions de la Porte de Versailles (nocturnes jusqu’à 22h les 31 janvier et 2 février). Une 48ème édition qui est notamment dédiée à la marque anglaise MG, qui fête son centenaire en 2024. Le salon des amoureux d’automobile avait réuni plus de 120,000 visiteurs l’année dernière, visiteurs qui pourront à nouveau se retrouver afin de partager cette passion dévorante, aux côtés de légendes de l’automobile telles que Romain Dumas, le porschiste Magnus Walker Sébastien Loeb (qui en profitera pour fêter ses 50 ans) ou Jacky Ickx.

Cette année encore, des centaines d’exposants seront présents, tandis que la vie du salon sera rythmée par de nombreuses animations (expositions en tout genre, vente aux enchères, démonstrations dynamiques, dispositif visant à redémarrer une FIAT 500F de 1967...). Marques, constructeurs, clubs amateurs, vendeurs de voitures et de motos, artistes, carrossiers, associations... De Richard Mille à Porsche en passant par Les amis de Delage et Meguiar’s, tous ont répondu à l’appel de Rétromobile afin d’exposer leur savoir-faire. Le salon s’associe également à plusieurs musées, parmis lesquels le Museo Nazionale dell’automobile (MAUTO), le Musée des Blindés de Saumur ou encore le Musée National de l’Automobile de Mulhouse.

Centenaire MG

La marque anglaise MG née en 1924 à Oxford fête son centenaire en 2024, en partenariat avec le club MG France et le British Motor Museum. C’est assez tôt que MG utilisera le sport automobile et la compétition afin de mettre en avant ses modèles routiers. De nos jours, les véhicules MG sont vus comme des roadsters chics et abordables, en plus d’hériter d’une histoire de records.

Des modèles ayant contribué à l’histoire de ce monument de l’automobile anglaise seront exposés, comme la fameuse MG EX181 dite “Roaring Raindrop” (goutte d’eau rugissante). L’auto est notamment réputée pour son record de vitesse en 1957 avec Stirling Moss au volant (400km/h) puis en 1959 avec Phil Hill (409 km/h). C’est d’ailleurs cette auto qui a été utilisée afin d’illustrer la sublime affiche officielle. Tout au long du salon, des experts de la marque vous feront découvrir les modèles iconiques MG et leurs secrets.

Le Rallye Dakar à l’honneur

Véritable monument du sports automobile, la 48ème édition mettra également l’accent sur le fameux Rallye du Paris-Dakar né en 1975 par Thierry Sabine. Tout en conservant l’engouement et la passion, la course a su se réinventer avec le temps, changeant de lieu au gré des années (actuellement en Arabie Saoudite). Jacky Ickx sera notamment présent afin de raconter son histoire et ses nombreuses anecdotes. L’influenceur @LucasparleF1 sera également sur place afin de raconter son expérience du dernier Dakar en Arabie Saoudite.

De nombreux véhicules mythiques seront exposés à la Porte de Versailles, comme notamment la Porsche 911 Dakar (première du nom) ou encore l’emblématique Renault R4.

Ventes aux anchères

La vente aux enchères organisée par Artcurial reste un des points forts du salon, et sera située pavillon 2.2 (proche de la nouvelle zone dédiée à la moto). Les 2 et 3 février, ce sont plus de 220 lots qui feront l’objet d’une attention toute particulière. Les collectionneurs viennent du monde entier pour enchérir sur des modèles rares et exceptionnels, mais également sur des véhicules de collection plus abordables.

Parmi les modèles attendus cette année, nous pouvons mentionner une sublime Ferrari 250 GT California Spyder LWB (1958). En effet, un des 47 exemplaires de cette mythique Ferrari au V12 rugissant sera mise aux enchères, après avoir été entièrement restaurée et arborant la certification “Ferrari Classiche”.

Cette année, Artcurial a décidé de scinder sa ventes aux enchères en proposant d’une part les automobiles et deux roues de collections, et d’autre part un thème qui laisse rêveur :

Racing, Flying & Yachting. Comme un ode à la Dolce Vita, cette deuxième vente aux enchères sera davantage dédiée aux objets du quotidien en lien avec ces univers.

D’autres ventes aux enchères auront également lieu, parallèlement avec le salon. Comme par exemple la vente aux enchères organisées par le département de collection d’Osenat, qui exposera neuf joyaux de l’automobile française. Bonham’s sera également de la partie avec un stand à Rétromobile (et une vente au Grand Palais, avec pour tête d’affiche une Ferrari Enzo noire estimée à 3,5 millions d’euros).