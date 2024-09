Red Bull RB17, La prouesse de Newey

Les fans de sport automobile connaissent davantage Red Bull pour son écurie en Formule 1 et ses nombreuses prouesses en sports extrêmes que pour ses boissons énergisantes. Pour renforcer sa présence dans le monde automobile, Red Bull vient de sortir sa propre supercar développée par Adrian Newey, la RB17. Limitée à une utilisation circuit (Red Bull envisage des journées dédiées), seuls 50 exemplaires seront construits pour le prix exorbitant de 6 millions d’euros (tous déjà vendus, désolé).

La ligne de la RB17 ne nous est pas totalement étrangère : elle n’est pas sans rappeler celle de l’Aston Martin Valkyrie, également le fruit du designer anglais Adrian Newey. L’auto possède une monocoque en fibre de carbone tandis que le moteur fait partie intégrante du châssis. L’aérodynamisme est un élément clé du design (jusqu’à 1700 kg d’appui possible, sans aucun aileron). La RB17 possède même son propre jeu de pneus, développés exclusivement et confidentiellement avec Michelin, entourant des jantes 18 pouces en fibre de carbone. Le système de freinage en carbone possède un antiblocage, pour éviter les surprises en cas de freinage extrême.

Nous sommes dans une biplace digne d’une monoplace, puisque selon la marque cette auto se doit d’être partagée et appréciée avec vos proches. Toutefois, Red Bull pense au quidam avec une vaste option de sièges personnalisables et un pédalier réglable. Circuit oblige, l’auto possède des rangements spécifiques pour les casques mais également pour les combinaisons des pilotes. Il y a fort à parier qu’avec quelques modifications, l’auto pourra être homologuée pour la route. L’absence de marche arrière est palliée par le petit moteur électrique.

Sous le capot, nous trouvons un V10 4,5 litres atmosphérique (mais assisté électroniquement) développant une puissance cumulée de 1200 chevaux et pouvant monter en régime jusqu’à 15,000 tours/min, ce qui est tout simplement ahurissant. Toute cette puissance est transmise aux seules roues arrière via une boîte séquentielle à six rapports. Avec un poids sous la tonne, il y a fort à parier que ça va rouler fort. Quand bien même les performances ne sont pas encore connues (mis à part une vitesse maximale dépassant les 350 km/h), Red Bull assure qu’elle est plus rapide que les Formule 1 modernes. L’auto profite de toutes les technologies dérivées de la Formule 1 et appliquées de la meilleure des façons, de quoi justifier son prix conséquent ?