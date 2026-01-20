Il faut toujours se fier au bouche-à-oreille, c’est souvent la meilleure des critiques, qu’elle soit positive ou négative. Pour Grand Est Motors, garage situé dans la petite commune de Moineville, dans la grande couronne messine, le bouche-à-oreille est toujours simplement excellent, frisant même la perfection.

Cette jeune entreprise fête son premier anniversaire. En un an, les deux associés, Ayoub et Hamza, ont donné de leur personne pour réussir leur lancement puis pérenniser les acquis rapides des premières ventes et des premiers retours positifs des clients, tous très contents d’avoir fait appel à cette entreprise spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion et qui mise sur la transparence avant tout.

Grand Est Motors, c’est une belle aventure, une aventure humaine entre deux potes qui ont fait le choix de s’unir pour avancer et aider les gens. Ayoub a connu un parcours de vie singulier, méritant. Il arrive en France pour faire des études d’ingénieur avec le rêve de devenir Ingénieur en génie urbain. Une très belle ambition pour un garçon intelligent, débrouillard et déterminé à réussir. Seul en France, il doit apprendre à s’assumer pour financer ses études au sein de l’ENGSi à Nancy, ce qui est loin d’être une sinécure. Pour vivre son rêve, il enchaîne les petits boulots en parallèle de ses études. Il se teste comme préparateur de commande, comme assistant chef de projet, toujours avec cette envie de suivre et réussir sa formation.

Cette détermination a séduit son pote, Hamza. Ce dernier travaillait déjà dans le milieu de l’automobile et sentait que son ami pourrait faire un bon vendeur de voitures. Il lui soumet cette idée qui fait tilt dans la tête d’Ayoub. Il a, alors, 29 ans, le temps de se lancer dans une grande aventure, ce qu’il fait en novembre 2023 en tant qu’auto-entrepreneur. Ayoub n’oublie pas ses études, puisqu’il voit cette solution comme le meilleur moyen de financer son master. D’ailleurs, il trouve des liens entre cette formation et la vente automobile puisque son sujet de mémoire tourne autour de « l’importation de véhicules d’occasion et la valorisation du recyclage et de la réutilisation. » Un sujet parfaitement maîtrisé puisque le jury en a conclu que ce travail était pertinent et excellent.

En ayant réussi à cumuler ses études et son activité professionnelle, Ayoub a ouvert les yeux et pris pleinement conscience qu’il avait un bel avenir en poursuivant son activité d’achat et de vente de voitures d’occasion. Sur les quelques mois à miser sur cette branche, il a constaté que la croissance de son activité était réelle. De discussion en discussion avec Hamza, ils décident, ensemble, d’ouvrir une entreprise d’achat et de vente automobile. Le nom est rapidement trouvé : Grand Est Motors.

Pour se lancer, ils trouvent un local à Moineville, à quelques kilomètres de Metz, proche du Luxembourg, un choix stratégique et judicieux. Le local affiche une superficie de 500 m2 et est composé de bureaux, d’un salon ainsi que d’un show-room avec un beau parking. Grand Est Motors voit le jour en juin 2024. Les deux potes sont complémentaires et se partagent facilement les tâches. D’un côté, Hamza se concentre sur l’aspect commercial où son caractère et son sens de l’écoute matchent facilement avec les clients en quête d’être rassurés avant d’acheter une voiture. De l’autre côté, Ayoub s’occupe de l’administratif mais aussi de tout le domaine stratégie et développement. Il n’hésite, bien entendu, jamais à miser sur son expérience de la vente pour aider à vendre des automobiles.

Le duo est très apprécié de ses clients. Normal, ils mettent tout en œuvre pour vous accueillir positivement, chaleureusement, tout en prenant le temps de bien vous écouter pour cerner efficacement la finalité de votre projet, vos désirs et attentes mais aussi vos limites, notamment budgétaires. En un an, Grand Est Motors s’est bien développé puisque, désormais, le garage compte plus de 30 véhicules proposés à la vente.

Hamza et Ayoub ne sont plus seuls puisque c’est désormais une équipe de six personnes qui s’affaire pour faire tourner la boutique et répondre aux ambitions du duo qui n’est jamais à court d’idées pour faire grandir encore plus leur garage. Par exemple, ils planchent actuellement sur le lancement d’un site de e-commerce. Mais ce qui fait la force de Grand Est Motors reste la multitude de services proposés comme, bien sûr, les achats traditionnels, les ventes, l’importation de voiture via des réseaux fiables et sélectionnés par le duo. Hamza et Ayoub portent un regard très attentif sur la qualité des voitures présentées et se mettent en quatre pour que chaque voiture soit vendue sans aucun frais à prévoir. Un des maitres-mots de cette jeune entreprise est « Transparence ». Les deux associés misent sur cette transparence pour vous rassurer et vous garantir de ne jamais avoir de mauvaises surprises après l’achat. Ambitieux, Ayoub et Hamza souhaitent poursuivre cette croissance en développant un vrai réseau Grand Est Motors qui serait basé sur les fondements de la réussite de leur première entreprise. Ils forment leurs collaborateurs en ce sens, avec cette idée de vous offrir le service le plus parfait possible.

Grand Est Motors

2 mine du Paradis - 54580 Moineville

Tel : 06 23 46 81 09

Courriel : contact@grandestmotors.com

Site : https://grandestmotors.com/