Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid, La plus puissante

Nous évoquions dans les brèves de ce numéro un nouveau record établi par la marque allemande sur le mythique Nürburgring. La coupable n’est autre que la nouvelle Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid, qui devient la Panamera la plus puissante de l’histoire de la marque. Plus puissante, plus rapide, avec plus d’autonomie et un meilleur temps de réponse, la Panamera Turbo S e-Hybrid est le pinnacle de la gamme Turbo chez Porsche. L’auto est disponible à partir de 232,000 euros.

La Panamera Turbo S e-Hybrid conserve la silhouette résolument sportive d’une berline à l’ADN Porsche. L’auto possède un nouveau bouclier avant avec volets de refroidissement actifs. Elle est équipée de série de jantes forgées de 21 pouces ainsi que de freins céramiques PCCB. Les phares HD Matrix LED offrent des performances d’éclairage extraordinaires. Quant à la poupe de la berline allemande, elle se démarque par son aileron arrière adaptatif et les sorties d’échappement chromées en bronze foncé.

Véritable sportive pour 4 personnes, la Panamera Turbo S e-Hybrid intègre le Porsche Driver Experience, conçu et tourné vers le conducteur. Le ton gris Turbonite (réservé aux modèles Turbo) se retrouve dans plusieurs éléments de l’intérieur (sangles de ceinture, console centrale, volant etc...). Spacieuse et véritable quatre places, elle offre de l’espace aux jambes et de la hauteur pour les passagers arrière ainsi qu’un coffre de 421 litres, ce qui en fait une familiale sportive mais aussi polyvalente. Aussi, la batterie a augmenté sa capacité brute de 45% par rapport au précédent modèle pour atteindre 25,9 kWh, améliorant ainsi son autonomie en tout-électrique : environ 80 km.

Sous le capot, on trouve un bloc moteur V8 4,0 L bi-turbo développant 599 chevaux, assisté d’un moteur électrique lui-même intégré à la transmission automatique PDK 8 rapports. Cette Panamera Turbo S e-Hybrid développe donc une puissance cumulée de 771 chevaux. Côté performances, l’auto vous offre du sérieux puisqu’il ne lui faut que 2,9 secondes pour boucler le 0 à 100 km/h (avec le Pack Sport Chrono) et peut rouler jusqu’à 325 km/h. Grâce à ses roues arrière directrices, au Porsche Torque Vectoring et à bien d’autres technologies, cette Panamera propose une stabilité et maniabilité hors normes, comme en témoigne son record sur l’enfer vert.