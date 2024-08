Porsche 911 GTS, La 1ère 911 Hybride !

Ces nouvelles versions de la mythique Porsche 911 étaient attendues depuis longtemps. Pas tant pour les sempiternelles améliorations (avec de très nombreux nouveaux équipements de série comme les roues arrière directrices) que pour l’apparition d’une inédite motorisation hybride sur la version GTS (une première historique sur la 911). Au programme, une performance et une efficacité en nette hausse. Les prix démarrent à partir de 174,900 euros (911 Carrera GTS) et 197,400 euros (911 Targa). La commercialisation débutera en fin d’année.

La ligne intemporelle de la Porsche 911 reste inchangée, et c’est bien mieux comme ça. En revanche, d’un point de vue du design, la version 911 GTS est reconnaissable à sa face avant, intégrant un nouveau bouclier redessiné intégrant cinq volets mobiles verticaux (s’ouvrant et se fermant selon le degré du besoin de refroidissement ou d’aérodynamisme). De série, Porsche intègre toutes les fonctions d’éclairage dans ses phares LED à technologie Matrix. Peu de changement aussi sur la face arrière, si ce n’est un bandeau lumineux quelque peu retravaillé. L’échappement sport est de série sur la version GTS, afin de renforcer encore plus la sonorité.

Dans l’habitacle, aucun changement particulier à noter. Les sièges arrière (bien souvent inutiles, avouons-le) restent optionnels. On retrouve également le système Porsche Driver Experience de dernière génération. L’instrumentation numérique a remplacé le compte-tour analogique depuis la dernière génération de la 911, mais c’est bien la première fois que nous avons un bouton “start/stop engine”, qui remplace le traditionnel commutateur d’allumage de la 911.

Côté motorisation, cette nouvelle 911 voit apparaître un nouveau bloc moteur 6 cylindres en ligne 3,6 litres épaulé de deux moteurs électriques, baptisé T-Hybrid. Ce nouveau bloc développe une puissance cumulée de 541 chevaux pour un couple maximal de 610 Nm. L’hybridation amène une hausse des performances, avec l’exercice du 0 à 100 km/h abattu en 3 secondes à peine, et une vitesse de pointe établie à 312 km/h. Des performances en hausse malgré un poids de 1670 kg (soit 50 kg de plus que la dernière GTS). L’auto est équipée du système PASM pour régler électroniquement la hauteur de caisse, ainsi que du système de réglage actif du châssis PDCC.