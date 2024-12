Porsche 911 GT3, Le respect des traditions

Le constructeur allemand profite des 25 ans de la GT3 pour présenter la dernière version sur base de 911 type 992.2, peu différente de la précédente mais qui échappe à l’hybridation. Disponible à partir de 212,000 euros, la nouvelle 911 GT3 sera disponible dès 2025, en proposant d’emblée une version GT3 Touring pour le même prix (sans compter le malus). Ainsi parée, elle perpétue l’héritage d’une variante de course homologuée route.

Le regard de la nouvelle 911 GT3 évolue, avec des phares qui ont désormais une fonctionnalité aérodynamique. En effet, presque tous les éléments du véhicule servent une véritable utilité aérodynamique, de l’aileron au capot moteur. Le pack Weissach est disponible et propose un toit en fibre de carbone, des coques de rétroviseurs et des barres antiroulis. Pour les plus discrets, la GT3 Touring permet de faire abstraction de l’aileron et surtout de limiter le poids (minimum 1420 kg) avec l’option “Leichtbau”.

Dans l’habitacle, la sportivité reste de mise. Le commutateur d’allumage reste de la partie, les sièges baquets en fibre de carbone ont été redessinés. Aussi, ces sièges sont rabattables puisque pour la première fois sur une GT3, les sièges arrière sont disponibles en option (sur la GT3 Touring).

Sous le capot, Porsche utilise un moteur flat-six 4,0 L atmosphérique à aspiration naturelle développant 502 chevaux. Afin de continuer à utiliser un bloc à combustion interne sans hybridation, Porsche a dû faire appel à plusieurs filtres à particules et autres catalyseurs. Malgré ces éléments contribuant à un poids en hausse, la puissance est conservée. Une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports (et avec des transmissions retravaillées et plus courtes) est proposée de série. Les performances restent optimales, quoique légèrement moindres que dans la précédente version. Exemple avec 311 km/h en Vmax contre 320 km/h auparavant... des broutilles imperceptibles pour le commun des mortels.

Fiche technique (Porsche 911 GT3):

Moteur: 6 cyl en ligne 4,0L

Puissance: 502 ch

Couple: 450 Nm

Poids: 1420 Kg

0-100 km/h: 3,4 sec

Vitesse max: 311 Km/h

Prix: à partir de 212,000 €