Nouvelle agence Ewigo à Orléans

L’agence Ewigo d’Orléans a vu le jour en janvier 2023 sous l’impulsion de son gérant Mikaël, 45 ans, un ancien mécanicien, vendeur de pièces détachées et qui a fait une grande partie de sa vie professionnelle dans le milieu automobile.

Désireux de se mettre à son compte, il choisit l’enseigne Ewigo et son concept d’agence d’intermédiation automobile entre acheteurs et vendeurs. Jusqu’à maintenant elle n’était pas représentée sur Orléans et c’est une enseigne qui a toute sa place dans cette région. Encore méconnue, Mikaël est la pour défendre les intérêts et les valeurs de cette enseigne qui propose une offre qualitative et avec laquelle Mikaël se trouve en harmonie.

De nature perfectionniste et très à l’écoute, il propose un service de A à Z qui va de la vente automobile au service carte grise en passant par la gestion du contrôle technique ou l’entretien. En fait, Ewigo Orléans propose de vous simplifier la vie pour vendre et acheter votre véhicule… La charte Ewigo est stricte et vous ne trouvez ici que des véhicules de moins de 10 ans et de moins de 120 000 km avec un entretien transparent et une garantie de 6 mois.

Un concept qui plaît puisque depuis l’ouverture l’agence propose déjà plus de 60 véhicules à la vente…

Pour arriver à ce résultat, il s’est entouré de 3 commerciaux et 2 apprentis et la progression continue.