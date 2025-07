Un concept unique, pensé par des passionnés pour des passionnés

Dans un Paris où l’espace se fait rare, Frank – véritable amoureux de l’automobile et grand sensible à l’univers de la compétition – a imaginé un lieu inédit, à la fois raffiné, fonctionnel et entièrement dédié aux belles mécaniques. PADDOCK 33 PARIS, c’est un espace de 6000 m² niché au cœur de la capitale, conçu comme un véritable havre de paix pour les amateurs exigeants de véhicules d’exception.

Un espace 3 en 1, pour vivre pleinement sa passion de l’automobile

PADDOCK 33 PARIS se distingue par sa triple vocation : conciergerie haut de gamme, espace de vente premium et lieu événementiel exclusif.

Une conciergerie automobile plus élégante à Paris

À Paris, le confort est un luxe. Chez PADDOCK 33 PARIS, il devient la norme. Les véhicules bénéficient d’un stationnement dans des emplacements XXL (4 mètres de large, 5,50 mètres de long) – les plus grands de la capitale – accessibles grâce à des rampes douces et sans trottoirs, idéales même pour les sportives les plus basses.

L’espace, sécurisé, surveillé 24h/24, est un cocon discret pour les voitures d’exception. Plus qu’un simple parking, PADDOCK 33 PARIS propose une conciergerie de prestige : lavage, entretien, suivi mécanique personnalisé... Ici, les voitures sont choyées, pas seulement stockées. Un espace lounge avec wifi accueille les propriétaires dans une atmosphère feutrée, confortable, à l’abri des regards. Un véritable service VIP.

Un espace de vente animé par l’expertise de Beaumont Automobile

À la tête de cet espace commercial hautement sélectif, Steven Beaumont apporte son expertise issue de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur. Avec une sélection rigoureuse de 25 véhicules rares et soigneusement révisés, chaque visite est l’occasion d’une découverte. Que vous soyez acheteur ou vendeur, Steven et son équipe vous accompagnent avec passion et professionnalisme pour un service de conseil sur-mesure.

Un lieu d’événements hors du commun

PADDOCK 33 PARIS, c’est aussi un lieu événementiel d’exception. Sur 600 m², cet espace modulable accueille événements professionnels, lancements de produits, soirées rivées, avec des prestations clés en main et un service traiteur haut de gamme. Un cadre atypique, élégant et inspirant, qui change des salles de réception traditionnelles.

PADDOCK 33 PARIS s’adresse à tous ceux qui aiment l’automobile, la vraie, avec un grand A. Un lieu unique, pensé avec passion, où chaque détail compte. Un nouvel art de vivre sa passion automobile, en plein Paris.