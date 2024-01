Motors Corner, Du Super dans les veines !!!

Motors Corner, situé à Nice, est un lieu pas comme les autres. Dédié en priorité à la voiture ancienne et unique, ce garage s’appuie également sur Tom Brault et sa personnalité véritablement unique. Si l’homme a toujours été passionné de jolies voitures, son parcours l’a tenu éloigné de ce milieu pendant longtemps. En effet, à 18 ans, Tom décide de s’engager dans l’armée et pas n’importe laquelle, puisqu’il intègre le 21è RIMA (Régiment d’Infanterie de Marine), un corps d’armée que l’on envoie partout là où l’on a besoin de soldats d’élite. Alors qu’il s’apprête à servir, il dépense toutes ses économies le jour de son permis pour s’acheter une voiture qui le fait rêver depuis toujours.

Dès son adolescence, le jeune homme est attiré par le look et les mécaniques des voitures américaines et c’est donc vers ce genre de véhicule qu’il s’oriente. Après quelques recherches, il opte finalement pour une Chevrolet Chevelle de 1974 en finition Malibu et prend la route de sa caserne.

Inutile de dire que durant ses années d’armée, sa belle Américaine fait des envieux. Il finit par la vendre puis recherche d’autres véhicules du même genre pour lui et très vite pour quelques compagnons d’armes. Petit à petit, il commence à faire un peu de commerce avec les voitures américaines.

Après sept ans sous les drapeaux, il décide de raccrocher et se retrouve dans la vie active un peu livré à lui-même, c’est-à-dire sans chaîne de commandement. Alors que, certains dérivent, Tom s’accroche à sa passion automobile. Le hasard faisant bien les choses, un copain d’armée lui parle d’un hangar désaffecté que son père possède sur Nice et qui est disponible.

Volontaire, le jeune homme saute sur cette opportunité et se lance, avec deux copains, dans la rénovation de ce dernier. Pendant quatre mois, ils vont remettre en état le bâtiment et en faire un lieu unique qui correspond point par point à la personnalité de Tom. Celui-ci est un peu du genre à tout garder et cela va lui servir au moment de décorer le hangar avec des pièces automobiles, des livres ou encore des accessoires. Un inventaire à la Prévert qui va donner une vraie personnalité à ce lieu.

En faisant son petit commerce de véhicules de collection, Tom s’est rendu compte de la difficulté à trouver de bons prestataires capables d’assurer la restauration et la mécanique sur des véhicules anciens et encore plus sur des véhicules US.

Dès lors, à sa sortie de l’armée en 2014, il commence par créer un club avec un espace pour entretenir les voitures dans son hangar et les gardienner. L’Automobile Classic Car Club (ACCC) a alors pour but de se retrouver pour faire des balades avec les voitures anciennes et particulièrement sur des modèles américains.

Tom propose également de s’occuper de l’entretien, de la réparation voire même de la restauration et de devenir un lieu de confiance pour les collectionneurs. Le concept fonctionne puisqu’à ce jour, le club compte plus de 350 adhérents. La demande augmentant, Tom décide de se structurer et d’ouvrir, en 2018, une société de commerce automobile, Motors corner était née.

Parallèlement aux services proposés, il entreprend la vente et l’achat de voitures. Et si beaucoup travaillent pour gagner de l’argent, Tom en profite pour agrandir sa collection.

Petit à petit, il se constitue un parc avec des modèles très différents allant de 2 000 à 10 000 000 € histoire de satisfaire tout le monde. Chaque modèle passe dans les mains de ses mécaniciens et est même restauré si besoin avec à la clé une vraie transparence concernant le véhicule.

Il refuse d’ailleurs beaucoup de voitures qui ne correspondent pas à ses critères de transparence.

Au fil du temps, Tom s’est fait un nom dans le domaine des collectionneurs ce qui lui a permis de séduire des compétences qui sont venues renforcer ses équipes.

Motors Corner est aujourd’hui en mesure de faire des restaurations parfaites, notamment en mécanique et avec une approche très qualitative.

L’équipe s’est elle aussi étoffée puisque ce sont désormais 10 personnes qui font tourner le garage.



www.motors-corner.com

Impasse Miramar - 39b Boulevard Stalingrad 06300 NICE

Tél . 07 71 67 26 87