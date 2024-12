Mini John Cooper Works Aceman, Résolument sportif

Dans le cadre du Mondial de l’Automobile à Paris, MINI a présenté la version la plus puissante et déjantée de son crossover électrique ACEMAN, la John Cooper Works (JCW). Attendue pour 2025, ce crossover urbain et électrique a de quoi picoter et cherche à parler aux amateurs de sensations fortes et de silhouettes sportives. Toutefois, le modèle est produit en Chine et devrait pâtis des nouvelles taxes, en plus d’un prix qui devrait tourner autour des 45,000 euros.

Quand bien même l’auto reprend la carrosserie singulière du crossover Aceman, elle se reconnaît facilement par ses nevures sur le capot ou encore le logo John Cooper Works tricolore (drapeau à damier + nom) situé à droite de la calandre. Le design atypique des roues devrait également vous mettre sur le bon chemin, tout comme les jupes latérales noires, les phares LED à barres horizontales ou encore le petit spoiler rouge sur la partie arrière.

Dans l’habitacle, nous retrouvons l’identité visuelle de John Cooper Works avec l’utilisation du noir, rouge et blanc, que ce soit dans les surpiqûres, le tissu ou même le tableau de bord. Ce nouveau compromis entre la Mini Cooper et la Mini Countryman offre un espace idéal. Les fans de MINI ne sont pas dépaysés puisqu’on retrouve l’écran OLED rond intégrant toutes les données nécessaires. Adapté à la ville malgré sa sportivité, le Mini Aceman JCW intègre un assistant de stationnement intelligent, qui détecte les places de stationnement et vous aide dans les manœuvres. Pour faciliter les dépassements ou certaines accélérations, la MINI Aceman JCW possède un mode boost situé sur le volant, qui permet un gain de puissance temporaire de 27 chevaux (portant la puissance maximale totale à 285 chevaux pendant quelques secondes). Avec une batterie de 54,2 kWh, MINI annonce une autonomie de 355 km (cycle WLTP).

Sous le capot, nous avons un moteur électrique développant 258 chevaux pour un couple maximal de 350 Nm. Côté performances, MINI annonce un 0 à 100 km/h en 6,4 secondes et une vitesse de pointe limitée électroniquement à 200 km/h (contre 170 km/h pour la Mini Aceman SE).

Fiche technique (MINI John Cooper Works ACEMAN):

Moteur: électrique

Puissance: 258 ch (jusqu’à 285 ch)

Couple: 350 Nm

Poids: Non communiqué

0-100 km/h: 6,4 sec

Vitesse max: 200 Km/h

Prix: Non communiqué