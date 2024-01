MINI Countryman S ALL4, Avec un 4 cylindres hybride.

Le constructeur anglais a élargi sa gamme avec l’arrivée du MINI Countryman S ALL4. Après la déclinaison 100% électrique ou encore la version haut-de-gamme de la Countryman, voici venue celle équipée d’un quatre cylindres turbo-essence intégrant un système d’hybridation légère. Ce Countryman S ALL4 est proposé avec 4 finitions différentes (Essential, Classic, Favoured, John Cooper Works), agissant à la fois sur l’intérieur et l’extérieur.

Cette Countryman n’évolue pas réellement par rapport aux précédentes, avec un châssis adaptatif et réglable (selon le type de sentier emprunté). La largeur de voie reste légèrement accrue, tandis que son empattement amélioré restent des éléments essentiels de sa philosophie. MINI offre néanmoins de nouvelles combinaisons de jantes et de pneus (17 à 21 pouces) pour cette version, afin de diversifier la conduite sur tous les terrains.

Dans l’habitacle, l’auto offre sensiblement plus de place (basé sur un X1 de BMW). Aussi, le coffre offre beaucoup de polyvalence et des possibilités de rangement nombreuses, notamment lorsque la banquette arrière est rabattue. Sa capacité de chargement est de 450 litres (1450 litres en tout). On retrouve l’écran OLED rond occupant une place centrale dans le poste de conduite, et permettant une utilisation facilitée de l’info-divertissement (grâce au MINI Operating System 9 intégrant les commandes vocales). MINI offre aussi en exclusivité la possibilité d’une conduite semi-autonome sur certains types de trajets (aide au changement de voie, vitesse optimale etc...).

Sous le capot, la véritable nouveauté : nous sommes face à un bloc essence 4 cylindres 2,0 litres développant 218 chevaux pour un couple de 360 Nm (le même que sur le X1 xDrive23i, accessoirement). Ce bloc est aidé d’un système d’hybridation légère 48V, notamment à bas régime.