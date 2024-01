Mini Countryman JCW 2024, Taillée pour l’Europe

La dernière génération de la Mini Countryman a été présentée il y a peu, et le constructeur britannique complète sa gamme avec l’arrivée de la version sportive JCW (John Cooper Works) façon 2024. Grâce à ses nombreux capteurs, Mini propose une conduite autonome de niveau 2 grâce à l’option DAP (Driving Assistant Professional). Minimaliste et fonctionnelle, Mini conserve la recette, sans pour autant nous dévoiler le prix (attention tout de même, puisqu’il s’agit d’un SUV de kg, et sans hybridation)!

Les designers de chez Mini ont cherché à rendre l’auto plus dynamique. On la reconnaît avec sa calandre octogonale retravaillée et sa carrosserie Legend Grey d’où se dégagent des inserts rouges sur les prises d’air latérales avant. Aussi, cette Countryman possède une nouvelle signature lumineuse dédiée illuminant les phares LED. Le petit becquet arrière est légèrement plus prononcé, et la quadruple sortie d’échappements laisse songeur quant aux vocalises.

L’habitacle de la nouvelle Countryman JCW ne devrait pas dépayser les habitués de la marque: fonctionnel, il offre un volume de coffre de 460 L. L’originalité du tableau de bord bicolore en tissu (rouge et noir) est de toute beauté et se marie parfaitement avec les drapeaux à damier cousus sur la partie haute de la banquette arrière. On retrouve l’écran OLED circulaire, permettant de contrôler et configurer l’essentiel des fonctionnalités du véhicule (de l’éclairage d’ambiance aux différents modes de conduite).

Côté mécanique, nous observons un phénomène assez rare : une version plus récente qui s’avère moins puissante et performante que la précédente! En effet, la Countryman JCW version 2024 est mue par un bloc essence 4 cylindres 2,0 L turbo qui développe 300 chevaux pour 400 Nm (soit 6 chevaux et 50 Nm de moins que la précédente version). Une boîte de vitesse DSG à 7 rapports transmet la puissance aux quatre roues, expliquant cette perte de puissance et performance. Quoiqu’il en soit, celles-ci sont négligeables : 5,4 secondes pour le 0 à 100 km/h (+0,3), a fortiori pour une voiture dont ce n’est pas la raison d’être.

Fiche technique:

Moteur: 4 cyl 2,0L

Puissance CV: 300 ch

Couple: 400 Nm

Poids: 1200 Kg

0-100 km/h: 5,4 sec

Vitesse max: 250 km/h

Prix: Non communiqué