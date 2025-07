L’histoire de MGN Mobility : une passion devenue vocation

Derrière MGN Mobility, il y a avant tout le parcours singulier d’un homme animé par une véritable passion pour l’automobile : Christophe Mongin. Après plus de dix ans passés sur les routes en tant que chauffeur de taxi, à enchaîner les kilomètres et à changer régulièrement de véhicule, une idée s’impose à lui : et si cette expérience quotidienne de l’automobile devenait le socle d’une nouvelle aventure professionnelle ?

En 2015, depuis son domicile, Christophe décide de franchir le pas et crée MGN Mobility avec quelques véhicules seulement. Persévérant, il réinvestit l’intégralité de ses gains pour élargir progressivement son stock, posant les bases d’un projet ambitieux.

Le tournant décisif a lieu en 2019, à Nort-sur-Erdre, au nord de Nantes. Christophe y loue un espace au sein du Garage de la Sangle, une ancienne concession du groupe Volkswagen-Audi bien connue dans la région. Seul aux commandes, il assure l’ensemble des opérations : sélection et achat des véhicules, transport, vente, entretien et logistique. Une gestion à 360°, portée par l’exigence, la passion et la ténacité.

Une rencontre décisive : Christophe & Hugues

À cette même période, Christophe fait la rencontre de Hugues, un professionnel chevronné de la vente automobile. Fort d’une expérience acquise dès l’âge de 19 ans, Hugues a évolué pendant dix ans chez Distinxion, puis chez Citroën, avant de rejoindre le réseau VAG. Lorsque Christophe achète, Hugues vend — leur relation débute comme un simple échange commercial, mais très vite, une véritable complicité professionnelle s’installe. Leur vision commune du métier, leur exigence partagée et leur complémentarité naturelle donnent naissance à un lien fort et durable.

En 2023, une opportunité vient bouleverser leur trajectoire : le Garage de la Sangle est mis en vente. Les deux hommes décident alors de franchir un cap et de s’associer pour racheter le site. Ils unissent leurs forces et leurs expertises pour relancer cette structure emblématique, en insufflant un nouveau souffle à cette aventure entrepreneuriale.

Deux entités, une même exigence de qualité

Aujourd’hui, l’activité s’appuie sur deux structures complémentaires, unies par la même rigueur professionnelle.

MGN Mobility se consacre à la vente de véhicules, principalement issus du groupe Volkswagen-Audi (VAG) — Audi, Skoda, Volkswagen — qu’ils soient importés ou non. Les véhicules proviennent de concessions françaises et européennes, avec des garanties équivalentes à celles d’un réseau officiel. La transparence est au cœur de la démarche : il n’est pas rare que les clients soient invités à inspecter leur futur véhicule sur le pont, preuve de la volonté de « montrer patte blanche ».

Le Garage de la Sangle, quant à lui, prend en charge l’entretien, la réparation et le service après-vente. Doté de 13 ponts de levage et d’une équipe complète — 6 mécaniciens, 3 carrossiers, un chef d’atelier, 2 apprentis et une équipe administrative — le garage dispose d’une infrastructure technique à la hauteur de ses ambitions. L’équipe, spécialement formée aux exigences des marques du groupe VAG, offre un haut niveau d’expertise pour les opérations de diagnostic, de maintenance et de réparation.

L’« esprit VAG » imprègne profondément l’organisation : précision, rigueur et sens du détail sont les piliers de chaque intervention.

Si les deux associés restent polyvalents, leur organisation est fluide, ensemble, ils font vivre une structure moderne et humaine, où l’expertise technique rencontre l’excellence commerciale.

Chez MGN Mobility et le Garage de la Sangle, le client n’est jamais un numéro. Il bénéficie d’un accompagnement personnalisé, d’un service de proximité, d’un savoir-faire reconnu et de valeurs humaines fortes. Une entreprise locale qui allie professionnalisme, passion et exigence, pour une expérience automobile à la fois fiable, fluide et chaleureuse.