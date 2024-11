MG ZS Hybrid+, Le V12 glorifié

Passé sous giron chinois il y a quelques années, l’anglais MG tire son épingle du jeu grâce à des modèles intéressants et abordables. L’arrivée de la seconde génération du SUV hybride lancé en 2020 se pose comme le moins cher du marché sur ce segment et ambitionne sans le cacher de concurrencer le Duster de Dacia avec un prix démarrant à partir de 22,990 euros. L’hybridation permet d’échapper au malus écologique et l’auto dispose d’une garantie de 7 ans, ce qui fait de la MG ZS Hybrid+ un SUV urbain qui va contribuer à remettre sur le premier plan la marque anglaise.

La nouvelle MG ZS repose sur la même plateforme technique que la citadine MG3, si ce n’est que les dimensions augmentent quelque peu le faisant passer dans l’univers des SUV compacts du type Renault Symbioz (avec un coffre conséquent de 443 litres). Sa ligne se veut volontairement consensuelle, voire banale : le but ici est de plaire pour vendre en masse (il n’y a que 5 coloris disponibles pour toute l’Europe, afin de diminuer les coûts). On note toutefois sa face avant reconnaissable à ses optiques avant effilées (feux “Hunter Eye”), liées par un bandeau LED. La face arrière évolue peu par rapport à la MG3, si ce n’est l’ajout de pots d’échappements factices.

Dans l’habitacle, MG ne cherche pas à surprendre ou faire dans le luxe : tout est classique et sans fioritures, avec des places arrière offrant beaucoup de liberté aux passagers de grande taille. Deux écrans (dont la taille varie selon la finition) sont là pour apporter une touche de modernité, alors qu’un immense levier de vitesse trône entre les deux sièges. Tout dépendra du niveau de finition que vous choisirez : Standard, Confort ou Luxury. Tandis que la finition haut-de-gamme Luxury vous coûtera 26,990 euros (le prix de base du Dacia Duster), elle se dote d’une série d’équipements assez cossus : revêtement en similicuir de bonne qualité, caméras 360 degrés, siège conducteur chauffant et réglable électroniquement ou encore rétroviseurs rabattables.

Sous le capot, nous avons un bloc essence 4 cylindres 1,5 litres associé à un moteur électrique développant une puissance cumulée de 197 chevaux (soit près de 50 chevaux de plus que son concurrent direct Duster) et géré par une boîte automatique à 3 rapports. Ainsi parée, l’auto possède toutes les qualités pour dominer le marché européen sur ce segment.