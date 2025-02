Meyer JB Automobile, le sens du service

Il n’y a pas de secret. Quand le bouche-à-oreille à propos d’une entreprise est unanimement positif, que les commentaires sur les réseaux sociaux sont toujours aussi dithyrambiques, c’est que cette entreprise a tout compris. On pourrait résumer ainsi les travaux réalisés par Jean-Baptiste Meyer depuis 2017.

C’est en effet en février 2017 que cet entrepreneur a décidé de se lancer dans l’aventure du marché de l’automobile pour les particuliers. Avant de se retrouver chef de sa propre entreprise, il a forgé son expérience au sein de diverses sociétés en tant commercial et VRP dans le bâtiment. Rien à voir certes, mais, parfois, les coups du sort de la vie vous font rebondir et changer de direction. Pour Jean-Baptiste, c’est un grave accident subit au sport d’hiver avec la contrainte d’une immobilisation pendant plus d’un an qui lui font prendre conscience des choses et, surtout, de ses envies pour la suite de sa vie professionnelle. A cet instant douloureux de sa vie, il s’imagine faire autre chose. Travailler pour soi dans un domaine qui lui plaît. Il a l’âme d’un vendeur, et le commerce est fait pour lui. C’est pourquoi il s’oriente plutôt vers le domaine de l’automobile.

Un choix totalement assumé par la création donc, en février 2017, de Meyer JB Automobile. Avant de se lancer, toutefois, il a pris le temps de tâter le terrain en travaillant sur un an pour 2 sociétés mandataire auto, une expérience nécessaire et salutaire pour ne pas tomber dans certains pièges classiques de la vente automobile. Il s’installe Boulevard d’Italie à La Roche-sur-Yon. Certains pourraient être surpris, mais il se lance sous son nom, avec sa propre enseigne, et non, comme c’est la tendance du moment, sous le label d’une franchise. C’est osé mais ça colle au bonhomme, à sa personnalité de bien maîtriser les choses et de s’investir à fond dans une enseigne à son image. Très vite, il propose des services de mandats aux particuliers. Il prend également la décision de s’associer avec l’organisme Opteven, un des leaders de la garantie automobile en Europe et ainsi proposer les meilleures garanties possibles à ses clients.

C’est grâce à ce fameux bouche-à-oreille qu’il se fait un nom sur La Roche-sur-Yon et ses environs. Normal, les premiers clients découvrent un professionnel très humain, à l’écoute et qui reste disponible pour eux, même après l’achat de leur véhicule. L’objectif de Jean-Baptiste est d’apporter le meilleur des services afin de satisfaire au mieux ses clients et ainsi les fidéliser. C’est bien simple, il apporte plusieurs qualités qui font la différence quand vous prenez contact avec lui : « Je pense que ma principale force, c’est que le client fait face à un interlocuteur unique, il n’y a pas d’autre intermédiaire pendant toute la durée de la transaction. Ce qui permet d’avoir plus de réactivité et de proximité. D’ailleurs, s’il y a des soucis après la vente, il faut être au courant de tout et capable de les régler de la meilleure façon qu’il soit. Il faut aussi savoir s’entourer de vrais professionnels notamment en mécanique, en carrosserie ou en préparation esthétique afin de pouvoir proposer le meilleur des services dans chaque situation. ».

A chaque voiture proposée par Meyer JB Automobile, vous serez informé sur les derniers entretiens effectués et sur les prochains à faire. Une manière de rassurer ses clients.

Au fur et à mesure des années, cette petite agence bénéficie désormais d’une belle notoriété établie dans un climat confiance, grâce aux retours positifs de ses clients. Et ils viennent parfois de loin ! Certains lui font même confiance sans avoir vu le véhicule au préalable « J’ai pu livrer des véhicules à Ramatuelle ou encore à Vitrolles grâce à la réputation de l’entreprise » se réjouit Jean-Baptiste.

Après bientôt 8 ans d’existence, l’entreprise MEYER JB AUTOMOBILE évolue toujours. Elle propose une reprise de votre véhicule ou sa mise en vente sans obligation d’achat, la recherche de votre futur véhicule selon votre budget, des garanties extensibles jusqu’à 48 mois, des financements sur certains véhicules avec son partenaire Prêtlease, une livraison possible partout en France et elle s’occupe de toutes les démarches administratives grâce à son habilitation au SIV.

Dans un contexte complexe de transition, il est difficile de choisir la nouvelle énergie de son véhicule. Selon vos habitudes de conduite et vos critères, il saura vous conseiller sur un choix approprié à vos besoins.

Si vous hésitez toujours à confier votre projet d’achat automobile, désormais vous connaissez une adresse en Vendée. Mr Meyer est l’interlocuteur qu’il vous faut pour réaliser votre projet d’achat d’automobile.