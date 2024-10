Mercedes-Maybach SL 680 Monogram series, Un luxe extravagant

La Car Week aux Etats-Unis était le moment et surtout le lieu idéal pour Mercedes-Benz et sa division Maybach de dévoiler un nouveau modèle cherchant à redéfinir le luxe : la SL 680 Monogram Series. Il s’agit du premier modèle SL décliné par Maybach, proposé en deux couleurs (soyez rassurés puisque d’autres sont prévues en option). La commercialisation européenne débutera au printemps 2025 pour un prix encore inconnu, mais qui devrait être bien supérieur à celui de la SL standard (environ 200,000 euros).

Cette SL680 Monogram Series possède un châssis orienté confort et n’a aucune intention à battre des records de vitesse. L’auto possède de nombreux éléments chromés (cadre du pare-brise, calandre etc...) et les phares avant possèdent une touche d’or rose, pour davantage d’élégance. La silhouette est celle de la Mercedes SL, avec un détail charmant. En effet, pour la première fois dans l’histoire de la SL, le logo étoilé de Mercedes trône sur le capot, et non pas sur la calandre. Parlons de cette dernière aux contours chromée et aux barrettes verticales de toute beauté. Autre nouveauté un peu criante est l’option qui vous permet d’avoir un motif Maybach intégré sur le capot. À prendre ou à laisser.

Dans l’habitacle, Mercedes et Maybach ont tablé sur un certain niveau de luxe visuel et proposent aux clients deux types de finitions où chaque détail est mis en valeur par les matériaux de qualité. Les photos de présentation mettent en avant un luxueux intérieur blanc avec des habillages repensés et un magnifique volant bicolore. Aussi, l’auto devient une stricte biplace puisque les places arrière ont été enlevées, remplacées par un carénage élégant. Mercedes-Maybach cherche ainsi clairement à se positionner en leader des cabriolets les plus luxueux du monde.

Sous le capot, Mercedes-Maybach ne fait pas le choix du V12 mais celui du V8 4,0 L, développant ici 585 chevaux et 800 Nm de couple. La boîte automatique 9G-TRONIC permet un changement rapide des vitesses, mais tout en douceur. Pour perdurer dans l’univers du luxe où tout est silencieux, un système d’échappement a été spécifiquement conçu afin de limiter le bruit au maximum. Néanmoins, sachez que vous aurez suffisamment de puissance et de capacité (le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,1 secondes) afin de gérer tous types de situations où la vitesse est nécessaire.