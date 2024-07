Mercedes Classe S (2024), L’élégance incarnée.

L’on est en droit de se demander comment un constructeur automobile peut sans cesse améliorer un produit aussi abouti que le vaisseau amiral de la marque. Et pourtant, c’est ce que vient de dévoiler la marque à l’étoile pour sa Classe S, qui évolue très subtilement afin de préserver son leadership. Cette version n’est qu’une légère amélioration, avant les gros changements prévus en 2026. La livraison des premiers modèles de cette Mercedes-Classe S version 2024 est prévue pour juillet de cette année.

Esthétiquement, la ligne élégante et distinguée de la Classe S évolue peu pour rester dans un haut-de-gamme intemporel. Son profil allongé, ses poignées de porte affleurantes et ses jantes raffinées ne peuvent que vous convaincre. C’est la première fois que Mercedes propose des phares avant utilisant la technologie DIGITAL LIGHT. Le constructeur propose également deux teintes particulièrement élégantes : le Velvet Brown Metallic et le Verde Silver Metallic (mise en avant sur les photos d’illustration).

Une fois à l’intérieur, seul un véritable esthète pourrait déceler les améliorations désormais proposées de série par le constructeur sur son véhicule phare. Pour commencer, nous avons les appuie-têtes avec davantage de coussins pour un confort inégalé. Le système MBUX s’enrichit lui aussi avec toujours de nouvelles aides à la conduite (changement de voie automatique de série, notamment) et au stationnement, personnalisées selon l’origine du véhicule. Aussi, la Classe S propose une pléthore de divertissements grâce à l’interface RideVu (films en streaming) et va jusqu’à intégrer un contrôle parental. Le confort oui, mais la famille avant tout !

Sous le capot, aucun changement mécanique n’est prévu sur cette itération. Aucun gain de puissance ni nouveau bloc moteur. La Classe S reste disponible avec soit un bloc essence électrifié, soit en diesel. Peu importe la motorisation choisie (selon vos goûts, besoins ou envies), l’efficience sera exemplaire et la conduite royalement fluide.